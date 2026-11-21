IND vs NZ: तीसरे दिन भारतीय बैटर्स ने कीवी गेंदबाजों के उड़ाए 'परखच्चे', मगर शुभमन गिल को झेलना पड़ा दुख
Ind vs Nz 1st test day 3 score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच वेलिंगटन में खेला जा रहा है। तीसरा दिन समाप्त हो चुका है। स्टंप्स तक भारत ने अपनी पहली पारी में 486/4 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड पर 118 रनों की दमदार बढ़त हासिल की है।
Ind vs Nz 1st test day 3 score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा है। मुकाबले का तीसरा दिन समाप्त हो चुका है। स्टंप्स तक भारतीय बल्लेबाजों ने अपना दबदबा बनाए रखा है। टीम इंडिया ने 125 ओवर की बल्लेबाजी करते हुए 486/4 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड पर 118 रनों की दमदार बढ़त हासिल की है।
दिन के आखिरी ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल को दुख झेलना पड़ा। वे 98 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, मैच की कुछ ही गेंदें शेष थीं। उनके मन में शायद दुविधा थी कि शतक पूरा करें या ना करें। इसी मानसिक अवस्था में जेकब डफी ने अंदर जाती गेंद पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। दिन के खेल में गिल के अलावा देवदत्त पडिक्कल भी शतक से चूके। वे 80 रनों के निजी स्कोर पर आउट हुए। ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और अंशुल कंबोज के साथ नाबाद हैं। भारत ने अपने चार बल्लेबाज खोए हैं। खेल के चौथे दिन टीम बड़ी बढ़त लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। खेल के दूसरे और तीसरे दोनों दिनों में न्यूजीलैंड की गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों के सामने लाचार नजर आई। तीसरे दिन तो भारतीय बल्लेबाजों ने उनको एकदम से बेबस कर दिया। जो भी बल्लेबाज आया उसने 50 से अधिक का स्कोर बनाया उसके बाद ही आउट हुआ। न्यूजीलैंड की ओर से अब तक मैट हेनरी, काइल जेमिसन, नॉथन स्मिथ और जेकब डफी सभी ने 1-1 विकेट लिए हैं।
सभी भारतीय बल्लेबाजों ने की शानदार बल्लेबाजी
गुरुवार, 19 नवंबर से शुरू हुए इस मुकाबले में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद शानदार रही। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 89 गेंदों में 85 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में कुल 16 चौके लगाए। भारत के लिए इस सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 130 रनों की साझेदारी की। लोकेश राहुल ने शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने 290 गेंदों का सामना करते हुए 136 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 9 चौके और दो छक्के जड़े। पहला विकेट जायसवाल के रूप में गिरने के बाद देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल के बीच दूसरे विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी हुई। देवदत्त पडिक्कल शतक से चूक गए। उन्होंने 175 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौकों की मदद से 80 रन बनाए। वे काइल जैमिसन का शिकार बने।देवदत्त पडिक्कल और यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतकीय पारी खेली। शुभमन गिल ने 146 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 98 रन बनाए। उन्होंने ऋषभ पंत के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की। दोनों ने भारत के लिए साथ में 100 रन जोड़े। शुभमन गिल और केएल राहुल के बीच तीसरे विकेट के लिए 91 रनों की साझेदारी हुई। ऋषभ पंत 62 गेंदों में 55 रन बनाकर नाबाद हैं। उनका साथ देने कल अंशुल कंबोज उतरेंगे। उन्हें नाइट वॉचमैन के रूप में भेजा गया था। पंत ने अपनी अब तक की पारी में खूब मनोरंजन किया है। उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के जड़े हैं।
इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में 368 रनों का स्कोर खड़ा किया। हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने शतकीय पारी खेली। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने चार, आकाश दीप ने 3, अंशुल कंबोज ने 2 और प्रसिद्ध कृष्णा ने एक विकेट लिया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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