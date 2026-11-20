न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मचा रहे तबाही, 4 में से 3 सेशन किए अपने नाम; बेबस नजर आ रहे भारतीय गेंदबाज
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पहले टेस्ट मैच में तबाही मचाए हुए हैं। 4 में से 3 सेशन न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन टेस्ट मैच में अपने नाम कर लिए हैं। भारतीय गेंदबाज अब बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पर 300 से ज्यादा रन लग चुके हैं।
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पहले टेस्ट मैच में तबाही मचाए हुए हैं। 4 में से 3 सेशन न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन टेस्ट मैच में अपने नाम कवेलिंगटन में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के दूसरे दिन का खेल जारी है। एक सेशन का खेल दूसरे दिन में भी हो चुका है और इस सेशन को भी न्यूजीलैंड ने जीता है, क्योंकि भारत को सिर्फ एक सफलता मिली, जबकि मेजबान न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने तबाही मचानी जारी रखी है। भारत के लिए अब इस टेस्ट मैच में आगे की राह बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाली है, क्योंकि 4 में से 3 सेशन न्यूजीलैंड ने अब तक अपने नाम कर लिए हैं। भारतीय गेंदबाज अब बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पर 300 से ज्यादा रन लग चुके हैं।
पहले दिन के खेल के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 82 ओवर में 243 था। इसके बाद न्यूजीलैंड ने शुक्रवार 20 नवंबर को दूसरे दिन के खेल की शुरुआत अंदाज में की। ग्लेन फिलिप्स ने अपना शतक पूरा किया, जबकि हेनरी निकोल्स अपनी सधी हुई बल्लेबाजी के साथ स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे हैं। फिलिप्स इस सेशन में आउट जरूर हुए, मगर ये सेशन भी न्यूजीलैंड के नाम रहा, क्योंकि 26 ओवर भारत ने फेंके। सिर्फ एक विकेट लिया और रन 74 लुटा दिए।
इस मुकाबले के 15 में 4 सेशन हो चुके हैं और 4 में से 3 सेशन न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर लिए हैं। इस टेस्ट के पहले दिन का पहला सेशन ही भारत ने जीता था। भारत ने उस सेशन में 4 विकेट निकाले थे। हालांकि, अब दूसरे दिन लंच तक 317 रन न्यूजीलैंड ने बना लिए हैं और सिर्फ 6 ही विकेट खोए हैं। 108 ओवर का खेल हो चुका है। हेनरी निकोल्स 146 और नैथन स्मिथ 13 रन बनाकर नाबाद हैं। अगर न्यूजीलैंड की टीम 400 तक भी पहुंच जाती है तो यह एक अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि पिच पर अभी घास है और नई गेंद से भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी हो सकती है।
जसप्रीत बुमराह ने कल पहले सेशन में 2 और दूसरे सेशन में एक विकेट निकाला था। कुल 3 विकेट उनके खाते में हैं। आकाश दीप को दो सफलताएं मिल चुकी हैं। आज एक सफलता उन्हीं को मिली है। ग्लेन फिलिप्स को उन्होंने बोल्ड कर दिया था। एक विकेट अंशुल कंबोज को मिला है, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर खाली हाथ हैं। फिलिप्स 118 रनों की पारी खेलकर आउट हुए थे। अब भारतीय गेंदबाजों की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द कीवी टीम के बाकी के चार विकेट चटकाए जाएं और मैच में थोड़ी सी वापसी की जाए।र लिए हैं। भारतीय गेंदबाज अब बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पर 300 से ज्यादा रन लग चुके हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट