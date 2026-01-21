Cricket Logo
Ind vs NZ T20 Pitch Report: बल्लेबाजों की मौज या स्पिनर्स का जादू? नागपुर की पिच का पूरा कच्चा चिट्ठा

संक्षेप:

IND vs NZ 1st T20I Nagpur Pitch Report: नागपुर की पिच रिपोर्ट क्या कहती है? क्या नागपुर में मौसम खराब रहेगा या फिर फैंस को एक दमदार टी20 मैच देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस स्टोरी में मिल जाएगा।

Jan 21, 2026 11:03 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Nagpur Pitch Report: नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टी20 इंटरनेशनल मैच आज यानी बुधवार 21 जनवरी को खेला जाना है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले दोनों ही टीमों की ये आखिरी सीरीज है। इसके बाद दोनों टीमें सीधे टी20 विश्व कप में उतरेंगी। ऐसे में ये सीरीज खास है और आप जान लीजिए कि नागपुर की पिच रिपोर्ट क्या कहती है? क्या नागपुर में मौसम खराब रहेगा या फिर फैंस को एक दमदार टी20 मैच देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस स्टोरी में मिल जाएगा।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इस सीरीज को ड्रेस रिहर्सल कहा जा रहा है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम को कई सवालों के जवाब भी देने हैं। हालांकि, यहां हम पिच रिपोर्ट की बात करेंगे। नागपुर में लाल मिट्टी की पिच होगी, जिसमें बाउंस और पेस शुरुआत में ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए मदद होगी और पावरप्ले में रन बनाना ओपनर्स के लिए कठिन हो सकता है। पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए पावरप्ले बहुत अहम होगा।

टी20 क्रिकेट में नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन यानी वीसीए स्टेडियम में पहली पारी का औसत स्कोर 160 से 175 के बीच रहता है, जिससे कहा जा सकता है कि यहां एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। अगर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 190 या इससे ज्यादा रन बना लिए तो फिर उसके मैच जीतने के चांस भी बढ़ जाएंगे। 7 विकेट यहां औसतन एक पारी में गिरते हैं। एक टी20 मैच में यहां 250 रन भी बन चुके हैं।

नागपुर का वेदर फोरकास्ट?

वहीं, अगर नागपुर के वेदर फोरकास्ट की बात करें तो एक्यूवेदर के मुताबिक, शाम के समय तापमान 14 डिग्री के आसपास रहेगा। क्रिकेट खेलने के लिए ये तापमान बहुत अच्छा है। हालांकि, दोपहर को तापमान 25 डिग्री से ज्यादा रहेगा, जिससे पिच थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। रात को ओस भी पड़ सकती है, जिसके कारण रन चेज में यहां आसानी होगी। बारिश का कोई भी अनुमान नहीं है। ऐसे में फैंस को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
