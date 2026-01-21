Ind vs NZ T20 Pitch Report: बल्लेबाजों की मौज या स्पिनर्स का जादू? नागपुर की पिच का पूरा कच्चा चिट्ठा
IND vs NZ 1st T20I Nagpur Pitch Report: नागपुर की पिच रिपोर्ट क्या कहती है? क्या नागपुर में मौसम खराब रहेगा या फिर फैंस को एक दमदार टी20 मैच देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस स्टोरी में मिल जाएगा।
Nagpur Pitch Report: नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टी20 इंटरनेशनल मैच आज यानी बुधवार 21 जनवरी को खेला जाना है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले दोनों ही टीमों की ये आखिरी सीरीज है। इसके बाद दोनों टीमें सीधे टी20 विश्व कप में उतरेंगी। ऐसे में ये सीरीज खास है और आप जान लीजिए कि नागपुर की पिच रिपोर्ट क्या कहती है? क्या नागपुर में मौसम खराब रहेगा या फिर फैंस को एक दमदार टी20 मैच देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस स्टोरी में मिल जाएगा।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इस सीरीज को ड्रेस रिहर्सल कहा जा रहा है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम को कई सवालों के जवाब भी देने हैं। हालांकि, यहां हम पिच रिपोर्ट की बात करेंगे। नागपुर में लाल मिट्टी की पिच होगी, जिसमें बाउंस और पेस शुरुआत में ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए मदद होगी और पावरप्ले में रन बनाना ओपनर्स के लिए कठिन हो सकता है। पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए पावरप्ले बहुत अहम होगा।
टी20 क्रिकेट में नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन यानी वीसीए स्टेडियम में पहली पारी का औसत स्कोर 160 से 175 के बीच रहता है, जिससे कहा जा सकता है कि यहां एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। अगर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 190 या इससे ज्यादा रन बना लिए तो फिर उसके मैच जीतने के चांस भी बढ़ जाएंगे। 7 विकेट यहां औसतन एक पारी में गिरते हैं। एक टी20 मैच में यहां 250 रन भी बन चुके हैं।
नागपुर का वेदर फोरकास्ट?
वहीं, अगर नागपुर के वेदर फोरकास्ट की बात करें तो एक्यूवेदर के मुताबिक, शाम के समय तापमान 14 डिग्री के आसपास रहेगा। क्रिकेट खेलने के लिए ये तापमान बहुत अच्छा है। हालांकि, दोपहर को तापमान 25 डिग्री से ज्यादा रहेगा, जिससे पिच थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। रात को ओस भी पड़ सकती है, जिसके कारण रन चेज में यहां आसानी होगी। बारिश का कोई भी अनुमान नहीं है। ऐसे में फैंस को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।