IND vs NZ संभावित XI; वैभव सूर्यवंशी-कुलदीप यादव को करना होगा इंतजार! इस धाकड़ स्पिनर की होगी वापसी
IND vs NZ पहले टी20 में श्रेयस अय्यर किन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरते हैं ये देखने वाली बात होगी। न्यूजीलैंड में टीम इंडिया स्पिनर्स से ज्यादा पेस गेंदबाजों के साथ जाना चाहेगी। देखें संभावित XI
भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का आगाज आज यानी गुरुवार, 22 अक्टूबर से होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग XI पर हर किसी की नजरें रहेगी। भारतीय टीम 5 दिन पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना आखिरी टी20 खेलकर यहां पहुंची है। हालांकि न्यूजीलैंड की कंडीशन भारत से बिल्कुल अलग है, ऐसे में श्रेयस अय्यर को प्लेइंग XI में बदलाव करने पड़ सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार की वेस्टइंडीज के खिलाफ ही प्लेइंग XI में वापसी हो गई थी, मगर मैच बारिश की चलते धुलने की वजह से उन्हें गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला था। भुवी का अनुभव न्यूजीलैंड की मुश्किल परिस्थितियों में काम आ सकता है। इसके अलावा अनुभवी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की भी टीम में वापसी हो सकती है। अफगानिस्तान के खिलाफ सितंबर में पहला टी20 खेलने के बाद वह चोट के चलते टीम से बाहर हो गए थे। इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी और कुलदीप यादव को भी अपनी बारी का इंतजार करना पड़ सकता है।
वैभव सूर्यवंशी को करना होगा इंतजार
कैप्टन अय्यर ने साफ कर दिया है कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसका मतलब है कि 15 साल के टैलेंटेड खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलने में अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। अय्यर ने टॉप पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का साथ देते हुए कहा, "ऐसा नहीं है कि वह अभी आ सकते हैं, क्योंकि हमारे ओपनर लगातार रन बना रहे हैं, और उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है।"
सूर्यवंशी, जिन्होंने आठ T20I में 186.36 के स्ट्राइक रेट से 246 रन बनाए हैं, उन्हें विदेशी हालात देखने और उनमें ढलने से फायदा होगा।
उनके अलावा चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को भी इंतजार करना पड़ सकता है।
भुवनेश्वर कुमार की वापसी का खत्म होगा इंतजार
बड़ी हेडलाइन भुवनेश्वर कुमार की चार साल के गैप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबे समय से इंतजार की जा रही वापसी है। 36 साल के इस सीमर को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ लगातार IPL सीजन में टाइटल जिताने का इनाम मिला है, उनसे सीधे XI में जगह बनाने और न्यूजीलैंड की बाउंसी सरफेस पर कंट्रोल और स्विंग लाने की उम्मीद है। अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव या वरुण चक्रवर्ती में से कोई एक पेस अटैक पूरा कर सकता है, अक्षर पटेल स्पिन ऑप्शन देंगे और शिवम दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी ऑल-राउंड कवर के तौर पर।
भारत बनाम न्यूज़ीलैंड पहले T20I की संभावित प्लेइंग XI
भारत की संभावित XI: संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव/वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें