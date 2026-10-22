IND vs NZ 1st T20I Pitch Report: क्राइस्टचर्च की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, कितने बजे होगा टॉस?
IND vs NZ पांच मैच की टी20 सीरीज का आगाज आज यानी 22 अक्टूबर से होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर खेला जाएगा। आइए एक नजर पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-
भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का आगाज आज यानी गुरुवार, 22 अक्टूबर से होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम 17 अक्टूबर को ही अपना आखिरी टी20 वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलकर यहां पहुंची है। हालांकि वह मैच बारिश की भेंट चढ़ा था और सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई थी। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया को न्यूजीलैंड की कंडीशन में ढलने और भारत से बिल्कुल ही विपरीत परिस्थितियों में तैयारी करने का बहुत ही कम मौका मिलना है। अब देखना होगा कि खिलाड़ी इस सीरीज में कैसा परफॉर्म कर पाते हैं। भारत और न्यूजीलैंड की टी20 टीमें शानदार फॉर्म में हैं, फैंस को आज एक हाईस्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। आइए एक नजर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले टी20 की पिच रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं-
IND vs NZ पिच रिपोर्ट
न्यूजीलैंड में अभी गर्मियों की शुरुआत है। हालांकि रात में मैच के समय मौसम काफी अच्छा रहने की उम्मीद है। स्थानीय समयानुसार रात 8 बजे मैच शुरू होगा। ओस इस मैच में एक अहम रोल अदा कर सकती है, इस वजह से दोनों कप्तान -श्रेयस अय्यर और मिचेल सेंटनर- की नजरें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने पर होगी। सीजन की शुरुआत में, सीमर्स के लिए थोड़ी मदद हो सकती है। क्राइस्टचर्च का औसत स्कोर 161 रन का रहा है, यहां आज तक 200 या उससे अधिक रन चेज नहीं हुए हैं।
क्राइस्टचर्च T20I आंकड़े और रिकॉर्ड
मैच 15
पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 6 (40.00%)
दूसरे बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 8 (53.33%)
टॉस जीतकर जीते गए मैच- 6 (40.00%)
टॉस हारकर जीते गए मैच- 8 (53.33%)
बिना नतीजे वाले मैच 1 (6.67%)
हाईएस्ट स्कोर- 236/4
लोएस्ट स्कोर- 91
हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 177/3
एवरेज रन पर विकेट- 26.47
एवरेज रन पर ओवर- 8.09
एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 161
IND vs NZ संभावित XI
भारत- संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव/वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह
न्यूजीलैंड- फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें