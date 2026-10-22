फ्री में IND vs NZ 1st T20I LIVE कब, कहां और कैसे देखें? बदल गया है प्लेटफॉर्म
IND vs NZ पहला टी20 आज क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर खेला जाना है। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान 12 बजे मैदान पर उतरेंगे।
भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का आगाज आज यानी गुरुवार, 22 अक्टूबर से होने जा रहा है। न्यूजीलैंड का यह टूर भारतीय टीम के लिए काफी लंबा रहने वाला है। टी20 सीरीज के बाद भारत को मेजबानों के खिलाफ 5 मैच की वनडे सीरीज खेलनी है, इसके बाद 2 मैच की टेस्ट सीरीज के साथ दौरे का अंत होगा। यह टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, ऐसे में दोनों टीमें इस सीरीज में अपना सबकुछ झोंकना चाहेगी। खैर वापस टी20 सीरीज पर आते हैं। भारतीय टीम 17 अक्टूबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ घर पर अपना आखिरी टी20 मैच खेलकर यहां पहुंची है, हालांकि वह मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया था। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय खिलाड़ी लय में दिखे, मगर उन्हें न्यूजीलैंड की कंडीशन से तालमेल बैठाने का ज्यादा मौका नहीं मिला। अब देखना होगा कि कीवियों के खिलाफ भारत बिल्कुल परिस्थितियों में कैसा परफॉर्म करता है। आइए एक नजर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले टी20 मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-
इंडिया बनाम न्यूजीलैंड पहला T20I मैच कब खेला जाएगा?
इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20I मैच गुरुवार, 22 अक्टूबर को खेला जाएगा।
IND vs NZ पहला T20I मैच कहां खेला जाएगा?
इंडिया बनाम न्यूजीलैंड पहला T20I मैच हेगले ओवल, क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा।
India vs New Zealand पहले T20I मैच का टॉस किस समय होगा?
इंडिया बनाम न्यूजीलैंड पहले T20I मैच का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे होगा।
IND vs NZ पहला T20I मैच किस समय शुरू होगा?
इंडिया बनाम न्यूजीलैंड पहला T20I मैच 12:30 pm IST पर शुरू होगा।
India vs New Zealand पहले T20I मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?
इंडिया बनाम न्यूजीलैंड T20I सीरीज का लाइव टेलीकास्ट इंडिया में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखने को मिलेगा।
IND vs NZ पहले T20I मैच की लाइव स्ट्रीमिंग इंडिया में कहां देखें?
इंडिया बनाम न्यूजीलैंड T20I सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग का मजा आप इंडिया में SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उठा सकते हैं।
फ्री में कैसे देखें India vs New Zealand टी20 मैच?
IND vs NZ 1st T20I का आज, 22 अक्टूबर, 2026 को DD फ्री डिश के जरिए DD स्पोर्ट्स पर मुफ्त में लाइव प्रसारण किया जाएगा। आप यहां फ्री में भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच का लुत्फ उठा सकते हैं।
इंडिया बनाम न्यूजीलैंड T20I सीरीज टीमें
इंडिया की टीम: संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव, मयंक यादव, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी।
न्यूजीलैंड की टीम: फिन एलन, टिम सेफर्ट (विकेट कीपर), डेवॉन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जोश क्लार्कसन, जैकब डफी, बेवॉन जैकब्स, एडम मिल्ने, ब्लेयर टिकनर।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें