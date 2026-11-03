IND vs NZ पहला वनडे लाइव कब और कहां देखें? भारत में होगी सुबह; फ्री में यहां देख सकते हैं मैच
IND vs NZ 1st ODI Live Streaming: भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का बुधवार से आगाज होने जा रहा है। जानिए, पहला वनडे मैच लाइव कब और कहां देख सकते हैं?
टी20 सीरीज समाप्त होने के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार से पांच मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है। भारत ने टी20 सीरीज 3-2 से अपने नाम की थी और अब वनडे में भी धमाल मचाने पर नजर होगी। फैंस अब दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा को वनडे सीरीज में देखने के लिए बेकरार होंगे। शुभमन गिल शुरुआती तीन मैचों में भारत की कमान संभालेंगे जबकि आखिरी दो मुकाबलों में श्रेयस अय्यर के पास बागडोर होगी। गिल तीन मैचों के बाद टेस्ट सीरीज की तैयारी में जुटेंगे। भारत का पेस अटैक न्यूजीलैंड की परिस्थितियां को लेकर अनुभवहीन है, जिसके चलते टीम को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे तेज गेंदबाज उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, पेसर मोहम्मद सिराज का अनुभव बहुत काम आएगा लेकिन उन्होंने भी अब तक न्यूजीलैंड में कोई वनडे मैच नहीं खेला है। आइए एक नजर भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर डालते हैं-
भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच कब खेला जाएगा?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच बुधवार (4 नवंबर) को खेला जाएगा।
IND vs NZ पहला वनडे मैच कहां खेला जाएगा?
इंडिया बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा।
इंडिया बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच का टॉस किस समय होगा?
इंडिया बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह सात बजे होगा।
भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच किस समय शुरू होगा?
भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।
IND vs NZ पहले वनडे मैच का टीवी पर लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?
भारत और न्यूजीलैंड पहले वनडे का टीवी पर लाइव टेलीकास्ट आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पर देख सकते हैं।
भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?
IND vs NZ पहले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ आप SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उठा सकते हैं।
फ्री में कैसे देखें भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच?
भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच को आप DD फ्री डिश के जरिए DD स्पोर्ट्स पर फ्री में देख सकते हैं।
भारत का स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अंशुल कंबोज, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, नमन धीर, आकिब नबी, ऋतुराज गायकवाड़।
न्यूज़ीलैंड का स्क्वॉड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), हेनरी निकोल्स, विल यंग, टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मैट हेनरी, जैकब डफी, नाथन स्मिथ, मैथ्यू फिशर, ब्लेयर टिकनर, टिम साइफर्ट, काइल जैमीसन।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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