IND vs NZ 1st ODI LIVE: कुछ देर में वडोदरा में होगा टॉस, कोहली और रोहित से लेकर श्रेयस पर नजरें

IND vs NZ Live Score: कुछ देर में वडोदरा में होगा टॉस
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला वनडे शुरू होन में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कप्तान शुभमन गिल और माइकल ब्रेसवेल एक बजे टॉस के लिए वडोदरा के मैदान पर होंगे।
India vs New Zealand Live Score
IND vs NZ 1st ODI Live Score: आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहला मुकाबला वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। टॉस दोपहर एक बजे होगा। वडोदरा में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसी दिग्गज क्रिकेटर पर नजरें रहेंगी। श्रेयस अय्यर की वापसी से बल्लेबाजी क्रम में चल रहे प्रयोगों पर विराम लगने की उम्मीद है। रविवार को कप्तान शुभमन गिल की वापसी से यशस्वी जायसवाल को शीर्ष क्रम से बाहर बैठना पड़ सकता है। विकेटकीपर ऋषभ पंत मांसपेशियों में खिंचाव के कारण न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जह ध्रुव जुरेल को भारतीय वनडे टीम में शामिल किया गया है। वहीं, न्यूजीलैंड टीम में नए और युवा खिलाड़ियों की भरमार है। केन विलियमसन सीरीज का हिस्सा नहीं। रचिन रवींद्र और जैकब डफी को आराम दिया गया है। नियमित कप्तान मिचेल सैंटनर ग्रोइन इंजरी के कारण सीरीज से बाहर हैं। न्यूजीलैंड की कमान माइकल ब्रेसवेल के हाथों में है।
IND vs NZ Live Score: कुछ देर में वडोदरा में होगा टॉस
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला वनडे शुरू होन में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कप्तान शुभमन गिल और माइकल ब्रेसवेल एक बजे टॉस के लिए वडोदरा के मैदान पर होंगे।
IND vs NZ Live Score: इस तिकड़ी पर पेस अटैक का दारोमदार
भारत के पेस अटैक का दारोमदार मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे तेज गेंदबाजों पर होगा। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को टी20 प्रतिबद्धताओं के मद्देनजर वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और रवींद्र जडेजा स्पिन विभाग संभालेंगे।
IND vs NZ Live Score: आदित्य अशोक पर भी रहेंगी नजरें
23 वर्षीय लेग स्पिनर आदित्य अशोक के प्रदर्शन पर भी नजरें रहेंगी। वह न्यूजीलैंड के लिए दो वनडे और एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। जेडन लेनॉक्स को मिचेल सैंटनर के समान विकल्प के रूप में टीम में शामिल किया गया।
IND vs NZ Live Score: पंत को लेकर बीसीसीआई क्या बोला?
ध्रुव जुरेल को न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने चोटिल ऋषभ पंत की जगह ली है। बीसीसीआई ने बताया, ''विकेटकीपर पंत को शनिवार दोपहर वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में भारतीय टीम के अभ्यास सत्र के दौरान बल्लेबाजी करते समय पेट की दाईं ओर मांसपेशियों में अचानक दर्द महसूस हुआ। पंत को तुरंत एमआरआई स्कैन के लिए ले जाया गया। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने विशेषज्ञों के साथ उनकी क्लीनिक और रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की। जांच में पंत को साइड स्ट्रेन (ऑब्लिक मसल टियर) पाया गया है, जिसके चलते उन्हें वनडे श्रृंखला से बाहर होना पड़ा है।''
IND vs NZ Live Score: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
भारत और न्यूजीलैंड की अब तक 120 वनडे मैचों में भिड़ंत हो चुकी हैं। भारत ने इस दौरान 62 मैच जीते जबकि न्यूजीलैंड ने 50 में बाजी मारी। एक मैच टाई रहा और सात मुकाबला का कोई नतीजा नहीं निकला।
IND vs NZ Live Score: भारत का स्क्वॉड
शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।
IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड का स्क्वॉड
माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), मिचेल हे (विकेटकीपर), निक केली, हेनरी निकोल्स, विल यंग, जोश क्लार्कसन, ग्लेन फिलिप्स, आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लर्क, जैक फॉल्क्स, डेरिल मिचेल, काइल जैमीसन, डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), जेडन लेनॉक्स, माइकल रे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।