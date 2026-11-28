कीवी गेंदबाजों ने भारत को दिन में दिखाए तारे, क्राइस्टचर्च में जैसे-तैसे 100 के पार पहुंचा इंडिया
भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। भारतीय टीम लाचार स्थिति में नजर आ रही है। स्टंप्स घोषित किए जाने तक टीम इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना लिए हैं। भारत न्यूजीलैंड से 240 रन पीछे है।
क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाजी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने लड़खड़ाती हुई नजर आई है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने अपने 6 कीमती विकेट गंवा दिए हैं और स्कोर सिर्फ 116 रन है। ध्रुव जुरेल 45 गेंदों में 7 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। भारत न्यूजीलैंड से अभी भी पहली पारी के आधार पर 240 रन पीछे है।
शनिवार को 356 रनों पर न्यूजीलैंड के ऑलआउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आई टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए भारत का पहला विकेट शून्य के स्कोर पर गिरा। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल और लोकेश राहुल ने दूसरे विकेट के लिए 33 रनों की साझेदारी की। पडिक्कल में सब्र की कमी दिखी और वे 20 गेंदों में 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उसके बाद 59 के टीम स्कोर पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल भी पवेलियन लौट गए। क्राइस्टचर्च की पहली पारी में शुभमन गिल बुरी तरह फेल रहे। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों की मदद से 17 रन बनाए। भारतीय कप्तान के आउट होने के बाद ऋषभ पंत और केएल राहुल ने पारी को संभालने की कोशिश की लेकिन दोनों 74 गेंदों में सिर्फ 37 रनों की साझेदारी कर सके। ऋषभ पंत 96 रनों के टीम स्कोर पर 39 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस दौरान उन्होंने एक चौका और एक छक्का लगाया।
केएल राहुल का भी टूटा सब्र का बांध, भारत के 6 विकेट गिरे
100 के स्कोर से पहले ही भारत के चार विकेट पवेलियन लौट गए। एक के बाद एक विकेट गिरते देखकर आखिरकार केएल राहुल के भी सब्र का बांध टूट गया और जब भारत का स्कोर 105 रन पहुंचा तो वे जैकब डफी का शिकार बन गए। लोकेश राहुल भी चलते बने। दाएं हाथ के अनुभवी सलामी बल्लेबाज ने काफी समय तक मैदान पर टिकने का प्रयास किया। उन्होंने 80 गेंदों का सामना करने के बाद 3 चौकों की मदद से सिर्फ 25 रन बनाए। स्टंप्स घोषित होने से पहले वाशिंगटन सुंदर नॉथन स्मिथ का शिकार बने। उन्होंने 60 गेंदों में 10 रन बनाए। दूसरे दिन की समाप्ति पर भारत का स्कोर 116/6 रन है। ध्रव जुरेल 7 (45) नाबाद लौटे हैं। न्यूजीलैंड की ओर से इस पारी में जैकब डफी और काइल जैमिसन ने 2-2 विकेट लिए हैं, जबकि नॉथन स्मिथ और मैट हेनरी को एक-एक विकेट मिला है।
356 रनों पर ऑलआउट हुई न्यूजीलैंड, आकाश दीप ने खोला पंजा
इससे पहले सुबह न्यूजीलैंड की टीम ने 246/5 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया और पूरी टीम 356 रनों के स्कोर पर ऑलआउट हो गई। पहले दिन 31 रनों पर नाबाद लौटे ग्लेन फिलिप्स आज अपने स्कोर में केवल 5 रनों का इजाफा कर सके और 36 रनों के निजी स्कोर पर जल्दी आउट हुए। उन्हें अंशुल कंबोज ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराया। हालांकि, दूसरे नाबाद बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल ने 53 रनों से आगे खेलते हुए अपने स्कोर में इजाफा किया और 211 गेंदों का सामना करते हुए कुल 89 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वे शतक से चूक गए। पुच्छल्ले बल्लेबाजों को आउट करने में भारतीय गेंदबाजों के पसीने छूटे। नॉथन स्मिथ ने 26, काइल जैमीसन ने 19, मैट हेनरी ने 19 और जैकब डफी ने 2 रन बनाए। भारत के लिए पहली पारी में 31.3 ओवर में 99 रन देकर पांच विकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह को कोई विकेट नहीं मिला, जबकि अंशुल कंबोज और डेब्यू कर रहे गुरनूर बराड़ को 2-2 विकेट मिले। एक विकेट वाशिंगटन सुंदर ने दिलाया।
पहले दिन के खेल का ऐसा था हाल
इससे पहले शुक्रवार को शुरू हुए मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद शानदार रही और टॉल लैथम और डेवेन कॉनवे ने पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़े। 79 गेंदों में 31 रन बनाकर कॉनवे के आउट हो जाने के बाद दूसरे विकेट के लिए लैथम और हैनरी निकोल्स के बीच 33 रनों की साझेदारी हुई। हालांकि, 110 के टीम स्कोर न्यूजीलैंड के तीन बल्लेबाज अगले तीन ओवर में आउट हो गए। इस दौरान आकाश दीप और अंशुल कंबोज ने इस दौरान धारदार गेंदबाजी की। आकाश दीप ने टॉम लेथम 59 (128) को और रचिन रवींद्र 0 (9) को आउट किया, जबकि अंशुल कंबोज ने पहले मैच में खतरनाकर शतकीय पारी खेलने वाले हेनरी निकोल्स 16 (46) को आउट किया। पहले दिन के दूसरे सत्र में भारत को तीन विकेट मिले। आखिरी सत्र में वाशिंगटन सुंदर ने डैरिल मिचेल 31 (74) के रूप में विकेट दिलाया। हालांकि, इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और विकेट कीपर टॉम ब्लंडेल ने क्रीज पर पांव जमाए और नाबाद पवेलियन लौटे।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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