भारतीय टीम ने टी-20 विश्व कप में लगाया जीत का चौका, नीदरलैंड को भी रौंदा
बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी-20 विश्व कप 2026 के 36वें मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 17 रनों से हराकर अपनी शानदार लय बरकरार रखी है। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज में खुद को मजबूती प्रदान की है और चार में चार मुकाबले जीतकर 8 अंकों के साथ टॉप पर फिनिश किया।
बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी-20 विश्व कप 2026 के 36वें मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 17 रनों से हराकर अपनी शानदार लय बरकरार रखी है। भारत ने सुपर 8 में पहले ही एंट्री कर ली थी। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज में खुद को मजबूती प्रदान की है और चार में चार मुकाबले जीतकर 8 अंकों के साथ टॉप पर फिनिश किया।
मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का करने का फैसला किया। हालांकि, भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद ईशान किशन और तिलक वर्मा ने स्थिति को संभालने की कोशिश की लेकिन वे भी अपनी पारी को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके। भारत की ओर से शिवम दुबे ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया और मात्र 31 गेंदों में 66 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। सूर्यकुमार यादव (34 रन), तिलक वर्मा (31 रन) और हार्दिक पांड्या (30 रन) के महत्वपूर्ण योगदान की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 193/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया।
नीदरलैंड्स की ओर से गेंदबाजी में आरियन दत्त ने अपनी फिरकी से भारतीय बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। उन्होंने 4 ओवर में मात्र 19 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। वहीं, लोगान वान बीक महंगे साबित हुए (56 रन), लेकिन उन्होंने 3 विकेट लेकर भारतीय पारी के अंत में कुछ अंकुश लगाने का प्रयास किया। 194 रनों के कठिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की शुरुआत अच्छी रही, जहां मैक्स ओ'डॉड (20) और माइकल लेविट (24) ने पहले विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी की। हालांकि, भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट लेकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा।
मध्य के ओवरों में वरुण चक्रवर्ती की फिरकी ने मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका दिया। उन्होंने अपने 3 ओवर के स्पेल में मात्र 14 रन देकर 3 प्रमुख विकेट हासिल किए, जिससे नीदरलैंड्स का मध्यक्रम पूरी तरह चरमरा गया। जसप्रीत बुमराह ने भी अपनी सटीक गेंदबाजी (1/17) से डच कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स को बोल्ड कर जीत की राह आसान कर दी। नीदरलैंड्स के लिए बास डी लीडे ने सर्वाधिक 33 रनों की पारी खेली, लेकिन वे भी रन गति को बनाए रखने में असफल रहे और शिवम दुबे का शिकार बने।
मैच के आखिरी 5 ओवरों में डच टीम ने 58 रन बटोरकर भारतीय खेमे में थोड़ी बेचैनी पैदा कर दी थी। पारी के आखिरी ओवर में शिवम दुबे की गेंद पर सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह के बीच कैच लेते समय टक्कर भी हुई, जिसके कारण कैच छूट गया। इसके बाद अगली गेंद पर भी तिलक वर्मा ने कैच छोड़ दिया। हालांकि, दुबे ने अगली गेंद पर लायन-कैश को आउट कर नीदरलैंड्स की उम्मीदें समाप्त कर दीं। नीदरलैंड्स की टीम 20 ओवरों में 176/7 रन ही बना सकी और भारत ने 17 रनों से मुकाबला जीत लिया।
इस मैच के हीरो शिवम दुबे रहे और उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की स्ट्रेंथ को दिखाया। शिवम दुबे ने बल्लेबाजी में 31 गेंदों में 66 रनों की तूफानी पारी खेलने के साथ-साथ 3 ओवर की गेंदबाजी में 35 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट भी लिए। उन्होंने भारतीय टीम के लिए 1 कैच भी पकड़ा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।