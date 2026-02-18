IND vs NED Pitch Report, T20 World Cup: कहां खेला जाएगा भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच, कैसा रहेगा पिच का मिजाज? जानें
IND vs NED Pitch Report T20 World Cup: इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 36वां मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा।
IND vs NED Pitch Report T20 World Cup: सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया आज यानी बुधवार, 18 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 लीग स्टेज का अपना आखिरी मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। जीत की हैट्रिक लगाकर सुपर-8 का टिकट हासिल करने वाली टीम इंडिया की नजरें अपने विजय रथ को जारी रखते हुए सुपर-8 में कदम रखने पर होगी। भारत ने अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबले में पाकिस्तान को 61 रनों से धूल चटाई थी। आज का मैच भारत के लिए वॉर्म-अप मैच जैसा भी हो सकता है। ऐसे में उन खिलाड़ियों को फॉर्म में लौटने का मौका मिल सकता है, जो अभी तक आउट ऑफ टच दिखे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का है। आईए एक नजर इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स मुकाबले की पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-
इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स, पिच रिपोर्ट
नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच आमतौर पर बैट्समैन के लिए फायदेमंद रही है, टूर्नामेंट के दौरान कई बार 170-180 से ज़्यादा के स्कोर बने हैं। इस जगह पर पिछले मैच में, साउथ अफ्रीका ने न्यूज़ीलैंड के 175 रन के टोटल का आसानी से पीछा किया था। इस मैच में भी ऐसे ही हालात होने की उम्मीद है। अहमदाबाद में हर ओवर में सबसे ज़्यादा रन (9.38) और कॉम्पिटिशन की सभी जगहों में दूसरा सबसे अच्छा रन/विकेट रेश्यो (28.84) है। इस जगह पर अब तक तीन मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 192 रहा है, जिसमें सभी में साउथ अफ्रीका शामिल था। स्पिनरों ने, खासकर, किसी भी दूसरी जगह की तुलना में, बैट्समैन पर ज़्यादा दबाव डाला है। इन मैचों में उनका औसत 41.1 रहा है और उन्होंने 9.34 की औसत से रन दिए हैं। जिस आसानी से साउथ अफ्रीका ने न्यूज़ीलैंड के टोटल का पीछा किया, वह भारतीय बैट्समैन के लिए एक अच्छा मौका होना चाहिए।
इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स स्क्वॉड
भारत: सूर्यकुमार यादव (C), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर।
नीदरलैंड: स्कॉट एडवर्ड्स (C), माइकल लेविट, मैक्स ओ’डॉड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, ज़ैक लायन-कैशेट, लोगन वैन बीक, आर्यन दत्त, रोएलोफ वैन डेर मर्व, काइल क्लेन, फ्रेड क्लासेन, नोआ क्रोस, साकिब जुल्फिकार, पॉल वैन मीकेरेन, टिम वैन डेर गुगटेन।
