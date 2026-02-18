IND vs NED Live score: टी20 विश्व कप में जीत का चौका लगाने उतरेगी भारतीय टीम, नीदरलैंड से होगा सामना

होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
IND vs NED Live score: भारतीय टीम अपने आखिरी लीग स्टेज मैच में नीदरलैंड के खिलाफ खेलने उतरेगी। भारतीय टीम तीन मैच जीतकर टी20 विश्व कप के सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर चुकी है।

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Wed, 18 Feb 2026 04:26 PM IST
IND vs NED Live score: टी20 विश्व कप के सुपर-8 में जगह बना चुकी भारतीय टीम बुधवार को नीदरलैंड के खिलाफ अपना आखिरी लीग स्टेज मैच खेलने उतरेगी। भारतीय टीम लगातार तीन मुकाबला जीतकर सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। जहां उसका पहली भिड़ंत साउथ अफ्रीका से होगी, जोकि शानदार फॉर्म में हैं। भारतीय टीम नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में कुछ खिलाड़ियों को आराम दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड की टीम दो मैच हारकर बाहर होने के करीब है।

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह।

नीदरलैंड: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), कॉलिन एकरमैन, नोआ क्रोज़, बास डी लीडे, आर्यन दत्त, फ्रेड क्लासेन, काइल क्लेन, माइकल लेविट, ज़ैक लायन-कैशेट, मैक्स ओ'डोव्ड, लोगान वैन बीक, टिम वैन डेर गुगटेन, रूलोफ वैन डेर मेरवे, पॉल वैन मीकेरेन, साकिब जुल्फिकार।

18 Feb 2026, 04:18:20 PM IST

IND vs NED Live score: भारत बनाम नीदरलैंड टी20 विश्व कप मैच

IND vs NED Live score: भारत और नीदरलैंड के बीच टी20 विश्व कप 2026 का ग्रुप ए मुकाबला बुधवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत तीन मैच जीतकर सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर चुका है।

