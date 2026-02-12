T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच, हार्दिक पांड्या की धांसू क्लब में एंट्री
भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नामीबिया के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने दिल्ली में बल्ले और गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया। हार्दिक ने धांसू क्लब में एंट्री कर ली है।
टीम इंडिया ने गुरुवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ 93 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह टी20 वर्ल्ड कप में भारत की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। भारत ने दिल्ली के मैदान पर 209/9 का स्कोर खड़ा करने के बाद नामीबिया को 18.2 ओवर में 116 रनों पर ढेर किया। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने T20I में सातवीं बार यह अवॉर्ड हासिल किया है। उन्होंने बल्ले और गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया। हार्दिक ने पांचवे नंबर पर उतरने के बाद 28 गेंदों में 52 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत को 200 के पार पहुंचाया। उन्होंने चार चौके और चार सिक्स ठोके। वहीं, हार्दिक ने चार ओवर के स्पेल में 21 रन देकर दो विकेट चटकाए।
हार्दिक पांड्या की धांसू क्लब में एंट्री
हार्दिक ने टी20 वर्ल्ड कप में दूसरी बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता है। इसी के साथ उन्होंने जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और अमित मिश्रा जैसे खिलाड़ियों की बराबरी कर ली है। हार्दिक समेत कुल चार भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे छोटे फॉर्मेट के वर्ल्ड कप में दो-दो प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार अपने नाम किए हैं। टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है। उन्होंने आठ बार इस अवॉर्ड पर कब्जा जमाया। कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलिवदा कह दिया था। वह टेस्ट से भी संन्यास ले चुके हैं। कोहली के बाद मौजूदा भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (4 अवॉर्ड) हैं।
T20 WC में भारत के लिए सबसे ज्यादा POTM
8 - विराट कोहली
4 - सूर्यकुमार यादव
3 - युवराज सिंह
3 - आर अश्विन
3 - रोहित शर्मा
2 - हार्दिक पांड्या
2 - जसप्रीत बुमराह
2 - रवींद्र जडेजा
2 - अमित मिश्रा
'मैं खेल का पूरा लुत्फ उठा रहा हूं'
हार्दिक ने प्लेयर ऑफ मैच अवॉर्ड जीतने के बाद कहा, ''मैं अपने खेल का पूरा लुत्फ उठा रहा हूं। मैंने पिछले दो महीनों में अच्छी तैयारी की है। टचवुड सब कुछ ठीक चल रहा है। मुझे हमेशा एक ऑलराउंडर के तौर पर अपनी बैटिंग पर गर्व रहा है। इसलिए जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कि दोनों स्किल्स को सही तरीके से मैनेज किया जाए। बैटिंग हमेशा मेरे दिल के करीब है।'' हार्दिक ने शिवम दुबे (23) के साथ पांचवे विके विकेट के लिए 39 गेंद में 81 रन की साझेदारी करके अंतिम ओवरों में रन गति में इजाफा किया था। हार्दिक ने 19वें ओवर में छक्के के साथ 27 गेंद में अर्धशतक पूर किया और अगली गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कैच देकर पवेलियन लौटे।
