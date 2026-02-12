होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप में किया कमाल, ध्वस्त किया एमएस धोनी और वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड

Feb 12, 2026 08:16 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
ईशान किशन ने भारत बनाम नामीबिया मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी की। उन्होंने महज 20 गेंदों में अर्धशतक कंप्लीट कर लिया था। ईशान ने एमएस धोनी और वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ डाला है।

भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने गुरुवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ कमाल की अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ताबड़तोड़ अंदाज में 24 गेंदों में 61 रन बटोरे। उनके बल्ले से छह चौके और पांच छक्के निकले। उन्होंने महज 20 गेंदों में फिफ्टी कंप्लीट कर ली थी। यह 27 वर्षीय ईशान के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का नौवां अर्धशतक है।

एमएस धोनी का रिकॉर्ड ध्वस्त किया

ईशान टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर एमएस धोनी का रिकॉर्ड ध्वस्त किया। धोनी ने 2007 में आयोजित टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 45 रनों की पारी खेली थी। उनके बाद ऋषभ पंत हैं। पंत ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान के विरुद्ध 42 रन बनाए थे। वह मौजूदा टूर्नामेंट में भारतीय स्क्वॉड में नहीं हैं।

ईशान किशन ने सहवाग को पछाड़ा

ईशान ने जेजे स्मिट द्वारा डाले गए छठे ओवर में बेहद आक्राकम रुख अपनाते हुए 28 रन जुटाए। उन्होंने लगातार चार छक्के जड़ने के अलावा एक चौका लगाया और पचास रन पूरे किए। ईशान टी20 वर्ल्ड कप मैच के पावरप्ले में सबसे ज्याद रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की फेहरिस्त में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को पछाड़ दिया है। सहवाग ने 2027 में न्यूजीलैंड के सामने पावरप्ले में 40 रन जोड़े थे।

T20 WC पावरप्ले में भारतीयों का सबसे बड़ा स्कोर

51 - रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया (2024)

50 - केएल राहुल बनाम स्कॉटलैंड (2021)

50 - ईशान किशन बनाम नामीबिया (2026)

41 - रोहित शर्मा बनाम वेस्टइंडीज (2016)

40 - वीरेंद्र सहवाग बनाम न्यूजीलैंड (2007)

इरास्मस के जाल में फंसे ईशान

ईशान की तूफानी पारी का नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने किया। उन्होंने आठवें ओवर की पहली गेंद पर ईशान को बेन शिकोंगो के हाथों लपकपवाया। उन्होंने बैकऑफ लेंथ गेंद पर पुल किया मगर डीप मिडविकेट क्लियर नहीं कर पाए। ईशान ने भारत के टॉस गंवाने के बाद संजू सैमसन (22) के साथ 25 रन जोड़े। उन्होंने तिलक वर्मा (25) के संग दूसरे विकेट के लिए 79 रनों की पार्टनरशिप की।

