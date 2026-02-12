विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5वें बैटर बने ईशान किशन, टॉप-4 में युवराज-रोहित समेत ये नाम
भारत और नामीबिया के बीच खेले जा रहे टी-20 विश्व कप के मुकाबले में ईशान किशन ने 20 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली। इस दमदार पारी के साथ अब वे टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। टॉप-4 में कौन हैं जानिए।
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस मैच में युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने नामीबिया के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मात्र 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दमदार प्रदर्शन की बदौलत वह टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। ईशान किशन ने अपनी इस पारी में कुल 61 रन बनाए, जिसमें कई आकर्षक चौके और गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने भारत को एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर किया और टीम की जीत की राह आसान कर दी।
भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का कीर्तिमान आज भी दिग्गज खिलाड़ी युवराज सिंह के नाम दर्ज है। उन्होंने साल 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 12 गेंदों में अर्धशतक जड़कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। उस मैच में युवराज ने एक ही ओवर में छह छक्के लगाने का ऐतिहासिक कारनामा भी किया था। इसके अलावा, युवराज सिंह ने उसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल जैसे महत्वपूर्ण मैच में भी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। उन्होंने उस मुकाबले में केवल 20 गेंदों में अर्धशतक बनाया था, जो आज भी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के जहन में ताजा है।
टी-20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक के मामले में युवराज के साथ रोहित और केएल राहु का नाम भी शामिल है। केएल राहुल ने साल 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के विरुद्ध तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। राहुल ने उस मैच में मात्र 18 गेंदों में अपना पचासा पूरा कर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था। उनके बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नंबर आता है, जिन्होंने 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ केवल 19 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया था। रोहित की उस पारी ने विपक्षी टीम के गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए थे और भारत की जीत की नींव रखी थी।
टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक (गेंदों के आधार पर) लगाने वाले टॉप-5 भारतीय बैटर
1. युवराज सिंह: 12 गेंद (बनाम इंग्लैंड, 2007)
2. केएल राहुल: 18 गेंद (बनाम स्कॉटलैंड, 2021)
3. रोहित शर्मा: 19 गेंद (बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2024)
4. युवराज सिंह: 20 गेंद (बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2007)
5. ईशान किशन: 20 गेंद (बनाम नामीबिया, 2026) ( 12 फरवरी)
