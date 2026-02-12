होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5वें बैटर बने ईशान किशन, टॉप-4 में युवराज-रोहित समेत ये नाम

Feb 12, 2026 08:29 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारत और नामीबिया के बीच खेले जा रहे टी-20 विश्व कप के मुकाबले में ईशान किशन ने 20 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली। इस दमदार पारी के साथ अब वे टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। टॉप-4 में कौन हैं जानिए।

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस मैच में युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने नामीबिया के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मात्र 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दमदार प्रदर्शन की बदौलत वह टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। ईशान किशन ने अपनी इस पारी में कुल 61 रन बनाए, जिसमें कई आकर्षक चौके और गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने भारत को एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर किया और टीम की जीत की राह आसान कर दी।

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का कीर्तिमान आज भी दिग्गज खिलाड़ी युवराज सिंह के नाम दर्ज है। उन्होंने साल 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 12 गेंदों में अर्धशतक जड़कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। उस मैच में युवराज ने एक ही ओवर में छह छक्के लगाने का ऐतिहासिक कारनामा भी किया था। इसके अलावा, युवराज सिंह ने उसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल जैसे महत्वपूर्ण मैच में भी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। उन्होंने उस मुकाबले में केवल 20 गेंदों में अर्धशतक बनाया था, जो आज भी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के जहन में ताजा है।

टी-20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक के मामले में युवराज के साथ रोहित और केएल राहु का नाम भी शामिल है। केएल राहुल ने साल 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के विरुद्ध तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। राहुल ने उस मैच में मात्र 18 गेंदों में अपना पचासा पूरा कर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था। उनके बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नंबर आता है, जिन्होंने 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ केवल 19 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया था। रोहित की उस पारी ने विपक्षी टीम के गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए थे और भारत की जीत की नींव रखी थी।

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक (गेंदों के आधार पर) लगाने वाले टॉप-5 भारतीय बैटर

1. युवराज सिंह: 12 गेंद (बनाम इंग्लैंड, 2007)

2. केएल राहुल: 18 गेंद (बनाम स्कॉटलैंड, 2021)

3. रोहित शर्मा: 19 गेंद (बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2024)

4. युवराज सिंह: 20 गेंद (बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2007)

5. ईशान किशन: 20 गेंद (बनाम नामीबिया, 2026) ( 12 फरवरी)

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

