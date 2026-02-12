भारत ने विश्व कप में रचा इतिहास, बनाया पावर-प्ले का चौथा सबसे बड़ा स्कोर, टॉप-3 में ये देश
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे भारत और नामीबिया के बीच विश्व कप के मुकाबले में भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। भारत अब टी-20 विश्व कप के इतिहास में पावर- प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की चौथी टीम बन गई है। टीम इंडिया ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
भारतीय टीम ने टॉस हराने के बाद पहले बल्लेबाजी का न्योता स्वीकार किया। संजू सैमसन ने शानदार शुरुआत की और दो ओवर के भीरत ही तीन छक्के जड़ दिए। संजू 8 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए उसके बाद मोर्चा ईशान किशन ने संभाला। किशन ने पावरप्ले के आखिरी ओवर में 28 रन ठोक दिए। किशन ने लगातार चार छक्के और 1 चौका जड़ा। 6 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 86 रन बनाए जो टी-20 विश्व कप में किसी भी टीम द्वारा पावर- प्ले में बनाया गया चौथा सबसे बड़ा स्कोर है।
टी-20 विश्व कप के इतिहास में पावर- प्ले में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम है, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 2024 के विश्व कप में 6 ओवर की समाप्ति पर 92 रन बना दिए थे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 1 विकेट खोया था। सूची में दूसरे नंबर पर नीदरलैंड है, जिसने आयरलैंड के खिलाफ 2024 विश्व कप में 6 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 91 रन बना दिए थे। इस सूची में इंग्लैंड तीसरे नंबर पर है, जिसने 2016 के टी-20 विश्व कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुंबई में 89 रन बनाए थे। इन तीन टीमों के अलावा अब भारतीय टीम 86 रनों के साथ लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गई है।
टी-20 विश्व कप के पावर-प्ले में सर्वाधिक रन बनाने वाली टीमें
वेस्टइंडीज बनाम अफगानिस्तान (2024 विश्व कप)- 92/1
नीदरलैंड बनाम आयरलैंड (2024 विश्व कप)- 91/1
इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (2016 विश्व कप) 89/3
भारत बनाम नामीबिया (2026 विश्व कप) 86/1
पावर- प्ले में भारत की इस ताबड़तोड़ पारी के सूत्रधार संजू सैमसन रहे, जिन्होंने 3 छक्के जड़े और 8 गेंदों में ही 22 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद ईशान किशन ने रनों की बारिश कर दी। उन्होंने 24 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली। ईशान किशन ने पावर-प्ले के आखिरी ओवर में 4 गेंदों पर लगातार चार छक्के लगाए और आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारत का स्कोर 86 रन पहुंचा दिया। फिलहाल मैच में भारत बड़े स्कोर की ओर अग्रसर है। कप्तान सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, तिलक वर्मा और ईशान किशन आउट हो चुके हैं, लेकिन भारत के दो बड़े ऑलराउंडर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या क्रीज पर हैं और उनसे बड़ी उम्मीदें हैं।
