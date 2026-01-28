Ind vs NZ : चौथे T20I में टीम इंडिया की प्लेइंग XI में 3 बदलाव संभव, संजू सैमसन का कटेगा पत्ता?

संक्षेप: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार को विशाखापत्तनम में होने वाला है। इस मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सीरीज के शुरुआती तीनों मैचों में फ्लॉप रहे संजू सैमसन का पत्ता कट सकता है।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार को विशाखापत्तनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है। इस मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सीरीज के शुरुआती तीनों मैचों में फ्लॉप रहे संजू सैमसन का पत्ता कट सकता है। उनकी जगह पर ईशान किशन विकेटकीपर की भूमिका संभाल सकते हैं।

संजू सैमसन नहीं छोड़ पाए हैं छाप संजू सैमसन के लिए पिछले कुछ महीने काफी उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं। पिछले साल एशिया कप में शुभमन गिल की बतौर उपकप्तान टी20 टीम में वापसी के बाद वह प्लेइंग इलेवन में अंदर-बाहर होते रहे। जिन मैचों में मौका भी मिला, उनमें उनसे ओपनिंग स्लॉट तो छिना ही, बल्लेबाजी क्रम भी लगातार बदलता रहा। उससे पहले तक ओपनिंग में वह अभिषेक शर्मा के साथ जबरदस्त प्रदर्शन करते आ रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और अगले महीने से शुरू हो रहे विश्व कप के स्क्वाड में जब शुभमन गिल का पत्ता कटा तो संजू सैमसन के लिए ये बड़ा मौका था लेकिन वह इसे भुना नहीं पाए हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में संजू सैमसन को अपना पसंदीदा ओपनिंग स्लॉट मिला। सीरीज में अभिषेक शर्मा और उनकी सुपरहिट रही ओपनिंग जोड़ी फिर उतारी गई लेकिन संजू सैमसन बुरी तरह फ्लॉप रहे। पहले मैच में वह 7 गेंदों में सिर्फ 10 रन बना पाए तो दूसरे टी20 में वह 5 गेंदों में महज 6 रन का योगदान दे पाए। तीसरे मुकाबले में तो वह पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हुए। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि चौथे मुकाबले में संजू सैमसन का प्लेइंग इलेवन से पत्ता कट सकता है और ईशान किशन विकेटकीपर की भूमिका में दिख सकते हैं। अगर सैमसन को चौथे मैच में भी मौका मिला तो उनके लिए इसे पूरी तरह भुनाने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं होगा क्योंकि एक और फ्लॉप प्रदर्शन से टी20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग इलेवन से भी उनका पत्ता कट सकता है।

ईशान किशन कर सकते हैं ओपनिंग ईशान किशन की बात करें तो वह भी टी20 फॉर्मेट में ओपनिंग करते आए हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वह टॉप स्कोरर थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में उन्होंने सिर्फ 32 गेंद में 76 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। गुवाहाटी में खेले गए तीसरे मैच में भी उन्होंने 13 गेंदों में 28 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। सीरीज में अब तक उनका स्ट्राइक रेट 224 का रहा है।

अक्षर पटेल की वापसी संभव चौथे मैच में ऑलराउंडर अक्षर पटेल की प्लेइंग इलेवन में वापसी हो सकती है। वह सीरीज में टीम इंडिया के उपकप्तान हैं। पहले टी20 मुकाबले में उंगली में चोट लगने की वजह से वह न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा और तीसरा टी20 मुकाबला नहीं खेल पाए थे।

अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती की वापसी संभव इनके अलावा विशाखापत्तनम में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती की प्लेइंग इलेवन में वापसी हो सकती है। तीसरे मैच में दोनों को आराम दिया गया था। कुलदीप यादव तीसरे मैच में कोई असर नहीं छोड़ पाए थे हालांकि रवि बिश्नोई का प्रदर्शन संतोषजनक रहा था। ऐसे में चौथे मैच में स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल के कंधों पर हो सकती है।