IND vs JPN: जापान ने अटका दीं भारत की सांसें, दो रन से जीता रोमांचक मुकाबला

जापान मुकाबले के दौरान ईशान किशन, अर्शदीप सिंह

Japan Score: 30/3 (5) India Score: 32/4 (5) IND vs JPN: भारतीय टीम ने मंगलवार को जापान को एकमात्र टी20 मुकाबले में दो रन हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बारिश से प्रभावित मुकाबले में निर्धारित 5 ओवर में 4 विकेट खोकर 32 रन बनाए, इसके जवाब में जापान की टीम 5 ओवर में 3 विकेट पर 30 रन ही बना सकी। आखिर ओवर में जापान को जीत के लिए सिर्फ 8 रन चाहिए थे। मेजबान बल्लेबाजों ने अंत तक हिम्मत नहीं हारी और मुकाबला आख़िरी गेंद तक खिंच गया। लेकिन ऐन मौके पर अक्षर पटेल और भारतीय स्पिनरों के अनुभव ने खेल का पासा पलट दिया। जापान की टीम के लिए कप्तान केंडेल कडोवाकी फ्लेमिंगन ने 12 रन बनाए। भारत की ओर से वॉशिंगटन सुंदर ने दो विकेट चटकाए। जापान के लिए कप्तान ने बनाए सबसे ज्यादा रन 33 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जापान को पहले ही ओवर में झटका लगा। सलामी बल्लेबाज लाचलान यामामोटो-लेक एक रन बनाकर रन आउट हुए। इब्राहिम ताकाहाशी 3 गेंद में 4 रन ही बना पाए। सुंदर ने उन्हें पवेलियन भेजा। कप्तान केंडेल कडोवाकी-फ्लेमिंगन ने 12 रन का योगदान दिया। वह टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। श्रेयस अय्यर ने बनाए 12 रन भारतीय टीम मंगलवार को जापान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 5-5 ओवर के मुकाबले में 4 विकेट खोकर 32 रन ही बना सकी। टीम के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक रन बनाए। अभिषेक शर्म का खाता नहीं खुला। संजू सैमसन 9 रन, ईशान किशन 6 गेंद में तीन रन ही बना सके। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 12 गेंद में 16 रन बनाए। जापान की तरफ से चार्ली हारा हिंज ने 17 रन देकर दो विकेट लिए। इब्राहिम तकाहाशी और बेंजामिन इटो डेविस ने एक एक विकेट लिया। भारतीय टी20 टीम मंगलवार को जापान के खिलाफ ऐतिहासिक मुकाबला खेलने उतरी। हालांकि गीली आउटफील्ड के कारण टॉस तय समय (9 बजे) पर नहीं हुआ है। तीन घंटे की देरी के बाद टॉस हुआ और भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ये मुकाबला 5-5 ओवर का हुआ। सानो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला मुकाबला दोनों देशों के बीच पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच था। भारतीय टीम इस मैच को खेलने के लिए रविवार को जापान पहुंची है। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम मेजबान जापान के खिलाफ ऐतिहासिक मुकाबला खेलने के बाद एशियन गेम्स के लिए नागोया रवाना होगी, जहां पर भारतीय टी20 टीम एशियन गेम्स में 28 सितंबर को पहला मैच खेलेगी। भारत-जापान प्लेइंग इलेवन भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह जापान (प्लेइंग इलेवन): लाचलान यामामोटो-लेक, रेओ सकुरानो-थॉमस, केंडेल कडोवाकी-फ्लेमिंग (कप्तान), बेंजामिन इटो-डेविस, वतारू मियाउची, अलेक्जेंडर शिराई-पटमोर (विकेटकीपर), चार्ली हारा-हिंज, इब्राहिम ताकाहाशी, डेक्लान सुजुकी-मैककॉम्ब, मकोतो तानियामा, शोमा सुगाया-स्लेटर कैसे देखें लाइव मैच भारत और जापान के बीच होने वाले मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स 1 और स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी पर होगा। जबकि फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर इस मैच का लुफ्त उठा सकते हैं। मैच पर तूफान का साया भारत और जापान के बीच होने वाले मुकाबले पर बारिश का साया है। इस ऐतिहासिक मैच पर तूफान का खतरा मंडरा रहा है। अगर बारिश या अन्य वजहों से मुकाबला नहीं होता है तो जापान के खिलाड़ियों के पास से विश्व के बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ियों को साथ खेलने का सुनहरा मौका छिन जाएगा। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें भारत टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, ईशान किशन, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, विप्रज निगम, वैभव सूर्यवंशी जापान टीम: केंडेल फ्लेमिंग (कप्तान), शिराई पटमोर (विकेटकीपर), एलेस्टर फ्लेमिंग, बेंजामिन इतो डेविस, रेओ साकुरानो थॉमस, कोहेई कुबोटा, वतारू मियाउची, डेक्लान सुजुकी, इब्राहिम ताकाहाशी, मकोतो तानियामा, लाचलान यामामोटो-लेक, त्सुयोशी तकादा, चार्ली हारा-हिंज, शोमा स्लेटर, जेक कुसुदा-नायरन

22 Sept 2026, 02:05:49 PM IST IND vs JPN LIVE Score: जापान ने भारत को दी कड़ी टक्कर IND vs JPN LIVE Score: भारत ने कुछ विषम परिस्थितियों से गुजरने के बाद बारिश के कारण पांच पांच ओवर का कर दिए गए ऐतिहासिक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मंगलवार को जापान को दो रन से हराया। जापान के स्पिनरों ने पर्याप्त टर्न हासिल करते हुए स्टार बल्लेबाजों से सजी भारतीय टीम को निर्धारित पांच ओवर में चार विकेट पर 32 रन ही बनाने दिए। इसके जवाब में जापान की टीम तीन विकेट पर 30 रन ही बना पाई।

22 Sept 2026, 01:49:29 PM IST IND vs JPN LIVE Score: भारत ने जापान को हराया IND vs JPN LIVE Score: भारत ने एकमात्र टी20 मैच में जापान को दो रन से हराया। भारत द्वारा मिले 33 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जापान की टीम 5 ओवर में 3 विकेट खोकर 30 रन ही बना सकी।

22 Sept 2026, 01:35:17 PM IST IND vs JPN LIVE Score: जापान का तीसरा विकेट गिरा IND vs JPN LIVE Score: जापान ने चौथे ओवर में तीसरा विकेट गंवा दिया है। केंडेल कडोवाकी-फ्लेमिंग 12 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हुए। सुंदर को दूसरी सफलता मिली।

22 Sept 2026, 01:30:45 PM IST IND vs JPN LIVE Score: जापान को जीत के लिए 12 गेंद में 15 रन IND vs JPN LIVE Score: जापान को जीत के लिए 12 गेंद में 15 रन चाहिए। टीम ने तीन ओवर में दो विकेट खोकर 18 रन बना लिए हैं।

22 Sept 2026, 01:25:07 PM IST IND vs JPN LIVE Score: वॉशिंगटन सुंदर ने इब्राहिम ताकाहाशी को किया आउट IND vs JPN LIVE Score: जापान को दूसरा झटका लगा है। इब्राहिम ताकाहाशी 3 गेंद में रन ही बना सके। उन्हें वॉशिंगटन सुंदर ने आउट किया।

22 Sept 2026, 01:21:27 PM IST IND vs JPN LIVE Score: जापान का पहला विकेट गिरा IND vs JPN LIVE Score: जापान को पहले ओवर में झटका लगा है। सलामी बल्लेबाज लाचलान यामामोटो-लेक एक रन ही बना सके। वह रन आउट हुए।

22 Sept 2026, 01:15:09 PM IST IND vs JPN LIVE Score: श्रेयस अय्यर ने बनाए सबसे ज्यादा रन IND vs JPN LIVE Score: भारत ने जापान के खिलाफ बारिश के कारण पांच पांच ओवर का कर दिए गए ऐतिहासिक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 32 रन बनाए। भारत की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक 16 रन बनाए। उन्होंने पारी में 12 गेंदों का सामना करते हुए एक चौका लगाया। अभिषेक शर्मा खाता अभी नहीं खोल पाए जबकि संजू सैमसन ने नौ, इशान किशन ने तीन और तिलक वर्मा ने नाबाद एक रन का योगदान दिया। जापान की तरफ से चार्ली हारा हिंज ने 17 रन देकर दो विकेट लिए। इब्राहिम तकाहाशी और बेंजामिन इटो डेविस ने एक एक विकेट लिया।

22 Sept 2026, 01:07:14 PM IST IND vs JPN LIVE Score: भारत ने जापान के खिलाफ बनाए 32 रन IND vs JPN LIVE Score: भारतीय टीम ने जापान के खिलाफ एकमात्र टी20 मैच में 5 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 32 रन बनाए।

22 Sept 2026, 12:54:37 PM IST IND vs JPN LIVE Score: भारतीय टीम को लगा तीसरा झटका IND vs JPN LIVE Score: स्टार बल्लेबाज ईशान किशन जापान के खिलाफ मुकाबले में कमाल नहीं दिखा सके। वह 6 गेंद में तीन रन ही बना सके। भारत ने तीन ओवर में तीन विकेट गंवा दिए हैं और सिर्फ 14 रन ही बना पाई है.

22 Sept 2026, 12:48:08 PM IST IND vs JPN LIVE Score: अभिषेक के बाद संजू भी लौटे पवेलियन IND vs JPN LIVE Score: भारतीय टीम की जापान के खिलाफ शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 8 गेंद के अंदर दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए हैं। अभिषेक खाता नहीं खोल सके, जबकि सैमसन ने 7 गेंद में 9 रन बनाए।

22 Sept 2026, 12:43:07 PM IST IND vs JPN LIVE Score: संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान पर IND vs JPN LIVE Score: भारत की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की।

22 Sept 2026, 12:16:44 PM IST IND vs JPN LIVE Score: जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे मुकाबला IND vs JPN LIVE Score: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जापान के खिलाफ मुकाबला खेलने नहीं उतरे हैं। उनकी जगह यश ठाकुर को मौका मिला है। वैभव सूर्यवंशी को एक बार बाहर रखा गया है।

22 Sept 2026, 12:11:52 PM IST IND vs JPN LIVE Score: जापान के खिलाफ मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन IND vs JPN LIVE Score: भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह

22 Sept 2026, 12:10:25 PM IST IND vs JPN LIVE Score: जापान की प्लेइंग इलेवन IND vs JPN LIVE Score: जापान (प्लेइंग इलेवन): लाचलान यामामोटो-लेक, रेओ सकुरानो-थॉमस, केंडेल कडोवाकी-फ्लेमिंग (कप्तान), बेंजामिन इटो-डेविस, वतारू मियाउची, अलेक्जेंडर शिराई-पटमोर (विकेटकीपर), चार्ली हारा-हिंज, इब्राहिम ताकाहाशी, डेक्लान सुजुकी-मैककॉम्ब, मकोतो तानियामा, शोमा सुगाया-स्लेटर

22 Sept 2026, 12:05:24 PM IST IND vs JPN LIVE Score: भारत ने जापान के खिलाफ जीता टॉस IND vs JPN LIVE Score: भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। गीले आउटफील्ड के कारण मैच देरी से शुरू होगा। ये मुकाबला 5-5 ओवर का खेला जाएगा।

22 Sept 2026, 11:51:12 AM IST IND vs JPN LIVE Score: कुछ देर में हो सकता है टॉस IND vs JPN LIVE Score: भारत और जापान के बीच होने वाले मुकाबले के लिए कुछ देर में टॉस हो सकता है। एक बार फिर मैदान का निरीक्षण हो रहा है। इससे पहले दो बार निरीक्षण हुआ था लेकिन गीले आउटफील्ड के कारण मैच शुरू नहीं हो सका था।

22 Sept 2026, 11:23:48 AM IST IND vs JPN LIVE Score: बीसीसीआई ने फिर दिया अपडेट IND vs JPN LIVE Score: बीसीसीआई ने एक्स पर बताया है कि भारत और जापान के बीच होने वाले मुकाबले के लिए 11:45 पर निरीक्षण होगा। मैदान पर खिलाड़ी मौजूद हैं और धूप भी खिली हुई है लेकिन मैदान खेलने के लिए फिट नहीं है।

22 Sept 2026, 11:11:06 AM IST IND vs JPN LIVE Score: अंपायरों ने कप्तानों से की बात IND vs JPN LIVE Score: अंपायरों ने भारत और जापान के कप्तानों से बात की है। कुछ देर पहले मैदान का निरीक्षण हुआ है और जल्द ही टॉस होने की उम्मीद है। हालांकि ओवर कम हो सकते हैं।

22 Sept 2026, 10:47:02 AM IST IND vs JPN LIVE Score: अब कैसा है मौसम? IND vs JPN LIVE Score: भारत और जापान के बीच होने वाला मुकाबला गीले आउट फील्ड के कारण शुरू नहीं हो सका है। हालांकि दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर मौजूद हैं। भारतीय खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे, जबकि जापानी खिलाड़ी वॉर्म अप कर रहे। स्टेडियम के ऊपर बादल छाए हैं हालांकि मैच होने की उम्मीद है।

22 Sept 2026, 10:25:09 AM IST IND vs JPN LIVE Score: खिलाड़ी मैदान पर मौजूद IND vs JPN LIVE Score: सानो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ी इस समय मौजूद हैं और मैदान पर वार्म अप कर रहे हैं। कुछ देर पहले धूप भी खिली हुई थी। अंपायर कुछ देर में मैदान का निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद मैच शुरू होने की संभावना है।