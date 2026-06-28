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वैभव सूर्यवंशी के 'नो डेब्यू' से संजय मांजरेकर खुश नहीं, प्लेइंग इलेवन में फिट करने का जुगाड़ बताया

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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15 साल के वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भी मौका नहीं मिला। सलामी बल्लेबाज सूर्यवंशी को बाहर रखने से संजय मांजरेकर खुश नहीं हैं।

वैभव सूर्यवंशी के 'नो डेब्यू' से संजय मांजरेकर खुश नहीं, प्लेइंग इलेवन में फिट करने का जुगाड़ बताया

15 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल डेब्यू के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। उन्हें रविवार को आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भी प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया। इस मैच में प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे को इंडिया कैप मिली। भारत द्वारा पहले मैच में 34 रनों से हार झेलने के बाद सूर्यवंशी को चांस मिलने की उम्मीद थी लेकिन उनका दिल टूट गया। भारत के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर संजय मांजरेकर युवा सनसनी के 'नो-डेब्यू' से नाखुश हैं। उन्होंने सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में फिट करने का जुगाड़ बताया। उन्होंने कहा कि संजू सैमसन और मध्यक्रम में उतारकर सूर्यवंशी को मौका दिया जा सकता था।

'अच्छा क्रिकेटिंग फैसला नहीं है'

कप्तान श्रेयस अय्यर ने दूसरे टी20 में टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। मांजरेकर ने टॉस के बाद सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कहा, ''यह अच्छा क्रिकेटिंग फैसला नहीं है। दरअसल, मैं सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की वजह से ऐसा नहीं कर रहा हूं। पहले टी20 में जो हुआ, उसके बाद भारत को एक अच्छे मध्यक्रम बल्लेबाज की जरूरत थी। ओपनर्स का अच्छा खेलना काफी नहीं है। आप अन्य बल्लेबाजों से भी अच्छा खेलना की उम्मीद करते हैं। यह एक ऐसा एरिया था जहां भारत को एक प्योर बैटर की जरूरत थी। वैभव को प्लेइंग इलेवन शामिल करने का तरीका यह था कि उसे ओपनिंग के लिए भेजा जाता और संजू को मध्यक्रम में उतारा जाता। मैं खुश नहीं हूं। मैं चाहता था कि वैभव ओपनिंग करे।''

पहले टी20 मैच में क्या हुआ था?

पहले टी20 में भारतीय टीम की सबसे बड़ी समस्या बल्लेबाजी का बिखर जाना रही। तीन महीने पहले टी20 वर्ल्ड कप में नायक रहे संजू सैमसन सिर्फ चार गेंद खेलकर आउट हो गए। उन्होंने कुल 5 रन बनाए। ईशान किशन (1) और कप्तान श्रेयर अय्यर (3) भी फ्लॉप रहे। भारत की आधी टीम 90 रनों तक ढेर हो गई थी। हालांकि, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (20 गेंदों में 40) ने तूफानी बल्लेबाज की लेकिन उन्हें दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिला। पावरप्ले के बाद उनका आउट होना भारत की पारी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ।

आयरलैंड के के लिए डेब्यू करने वाले जय मूंद्रा और मैट हॉलार्ड ने भारतीय शीर्ष क्रम को झकझोरा। मूंद्रा ने अपनी पहली ही गेंद पर सैमसन को आउट किया, जबकि हॉलार्ड ने किशन और अय्यर को पवेलियन भेजा और बाद में वॉशिंगटन सुंदर (9) को भी आउट किया। जरूरी रन रेट का दबाव बढ़ने के कारण तिलक वर्मा (19) और शिवम दुबे (25) भी पारी को संभाल नहीं पाए। भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद अपने पहले मैच में 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 148 रन पर सिमट गई। यह किसी भी प्रारूप में आयरलैंड की भारत पर पहली जीत थी।

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लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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