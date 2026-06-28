वैभव सूर्यवंशी से पहले प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे ने किया डेब्यू, भारत ने किए दो बदलाव

सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में डेब्यू किया है। भारत ने दूसरे टी20 मैच में दो बदलाव किए हैं। श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

भारतीय टीम ने रविवार को आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे इस मैच में डेब्यू कर रहे हैं। हालांकि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया है उन्हें अपने मौके के लिए इंतजार करना होगा। सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाले क्रमश: 120वें और 121वें खिलाड़ी बन गए हैं।

श्रेयस अय्यर ने प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे के डेब्यू पर कहा भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतने के बाद कहा, ''मौसम को देखते हुए हम पहले गेंदबाज़ी करना चाहते हैं। हमें स्मार्ट क्रिकेट खेलनी होगी। काफी समय बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह मेरा पहला मुक़ाबला था। वो हमारे लिए बस एक खराब दिन था। सर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव डेब्यू कर रहे हैं। शेडगे ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रिंस का यह पहला मुक़ाबला है इसलिए मैं नहीं चाहता कि उनके ऊपर दबाव रहे।''

सूर्यांश शेडगे का सफर ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को नितीश कुमार रेड्डी की जगह टीम में शामिल किया गया था और अब उन्हें दूसरे ही मैच में डेब्यू करने को मिला है। शेडगे ने हाल ही में भारत ए के लिए श्रीलंका में हुई त्रिकोणीय सीरीज़ में संतोषजनक प्रदर्शन किया था और पांच पारियों में 127 रन बनाने के साथ-साथ 23 ओवर भी फेंके थे। शेडगे 2024-25 सत्र में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने वाली मुंबई टीम के भी प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल रहे थे। उन्होंने निचले मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए 251.92 के प्रभावशाली स्ट्राइक रेट से 131 रन बनाए थे।

प्रिंस यादव को वनडे के बाद टी20 में भी मौका भारतीय टीम प्रिंस यादव को नए तेज गेंदबाज के रूप में तैयार कर रही है। अफगानिस्तान के खिलाफ हाल ही में वनडे सीरीज में उन्हें शामिल किया गया था। भारत तीन मैचों की सीरीज में गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव और हर्ष दुबे जैसे नए गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरा। इन तीनों ने इस सीरीज से वनडे क्रिकेट में पदार्पण भी किया। प्रिंस यादव ने आईपीएल 2026 में दमदार प्रदर्शन किया था और लखऊ सुपर जायंट्स के लिए 14 मैच खेलते हुए 16 विकेट लिए।

श्रेयस की खराब शुरुआत आयरलैंड ने नए कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली विश्व चैंपियन टीम को शुक्रवार को पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में हराकर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम टी20 विश्व कप जीत के बाद अपने पहले मैच में 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 148 रन पर सिमट गई। यह किसी भी प्रारूप में आयरलैंड की भारत पर पहली जीत है। अय्यर की टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 963 दिनों बाद वापसी और राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। वह बुधवार से चेस्टर-ले-स्ट्रीट में इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज शुरू होने से पहले आयरलैंड दौरे का समापन जीत के साथ करना चाहेंगे।

आयरलैंड के कप्तान लॉर्कन टकर ने कहा, ''पहले बल्लेबाज़ी करने से हम ख़ुश हैं। उम्मीद है कि पिच आज भी वैसा ही खेलेगी। हैम्फ़्रीज़ फ़िट हैं और हमारी टीम में कोई बदलाव नहीं है।''

टीमें:

आयरलैंड (प्लेइंग इलेवन): टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), बेंजामिन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मैक्कार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जय मूंदड़ा, मैथ्यू होलार्ड