Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वैभव सूर्यवंशी से पहले प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे ने किया डेब्यू, भारत ने किए दो बदलाव

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में डेब्यू किया है। भारत ने दूसरे टी20 मैच में दो बदलाव किए हैं। श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

वैभव सूर्यवंशी से पहले प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे ने किया डेब्यू, भारत ने किए दो बदलाव

भारतीय टीम ने रविवार को आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे इस मैच में डेब्यू कर रहे हैं। हालांकि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया है उन्हें अपने मौके के लिए इंतजार करना होगा। सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाले क्रमश: 120वें और 121वें खिलाड़ी बन गए हैं।

श्रेयस अय्यर ने प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे के डेब्यू पर कहा

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतने के बाद कहा, ''मौसम को देखते हुए हम पहले गेंदबाज़ी करना चाहते हैं। हमें स्मार्ट क्रिकेट खेलनी होगी। काफी समय बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह मेरा पहला मुक़ाबला था। वो हमारे लिए बस एक खराब दिन था। सर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव डेब्यू कर रहे हैं। शेडगे ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रिंस का यह पहला मुक़ाबला है इसलिए मैं नहीं चाहता कि उनके ऊपर दबाव रहे।''

सूर्यांश शेडगे का सफर

ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को नितीश कुमार रेड्डी की जगह टीम में शामिल किया गया था और अब उन्हें दूसरे ही मैच में डेब्यू करने को मिला है। शेडगे ने हाल ही में भारत ए के लिए श्रीलंका में हुई त्रिकोणीय सीरीज़ में संतोषजनक प्रदर्शन किया था और पांच पारियों में 127 रन बनाने के साथ-साथ 23 ओवर भी फेंके थे। शेडगे 2024-25 सत्र में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने वाली मुंबई टीम के भी प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल रहे थे। उन्होंने निचले मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए 251.92 के प्रभावशाली स्ट्राइक रेट से 131 रन बनाए थे।

ये भी पढ़ें:विराट कोहली से मिलेंगे नोवाक जोकोविच, टेनिस और क्रिकेट खेलने की जताई इच्छा

प्रिंस यादव को वनडे के बाद टी20 में भी मौका

भारतीय टीम प्रिंस यादव को नए तेज गेंदबाज के रूप में तैयार कर रही है। अफगानिस्तान के खिलाफ हाल ही में वनडे सीरीज में उन्हें शामिल किया गया था। भारत तीन मैचों की सीरीज में गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव और हर्ष दुबे जैसे नए गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरा। इन तीनों ने इस सीरीज से वनडे क्रिकेट में पदार्पण भी किया। प्रिंस यादव ने आईपीएल 2026 में दमदार प्रदर्शन किया था और लखऊ सुपर जायंट्स के लिए 14 मैच खेलते हुए 16 विकेट लिए।

श्रेयस की खराब शुरुआत

आयरलैंड ने नए कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली विश्व चैंपियन टीम को शुक्रवार को पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में हराकर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम टी20 विश्व कप जीत के बाद अपने पहले मैच में 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 148 रन पर सिमट गई। यह किसी भी प्रारूप में आयरलैंड की भारत पर पहली जीत है। अय्यर की टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 963 दिनों बाद वापसी और राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। वह बुधवार से चेस्टर-ले-स्ट्रीट में इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज शुरू होने से पहले आयरलैंड दौरे का समापन जीत के साथ करना चाहेंगे।

ये भी पढ़ें:क्रिकेट जगत में गूंजा आमिर जंगू का नाम, दोहरा शतक लगा गेल-लारा के क्लब में आए

आयरलैंड के कप्तान लॉर्कन टकर ने कहा, ''पहले बल्लेबाज़ी करने से हम ख़ुश हैं। उम्मीद है कि पिच आज भी वैसा ही खेलेगी। हैम्फ़्रीज़ फ़िट हैं और हमारी टीम में कोई बदलाव नहीं है।''

टीमें:

आयरलैंड (प्लेइंग इलेवन): टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), बेंजामिन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मैक्कार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जय मूंदड़ा, मैथ्यू होलार्ड

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
Indian Cricket Team Vaibhav Suryavanshi
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।