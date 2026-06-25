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सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, कल खत्म हो सकता है इंतजार

Himanshu Singh वार्ता
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वैभव सूर्यवंशी को शुक्रवार को आयरलैंड के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है तो वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन सकते हैं। अभी ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है।

सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, कल खत्म हो सकता है इंतजार

भारतीय क्रिकेट टीम टी 20 विश्व कप को सफलतापूर्वक डिफेंड करने के बाद पहली बार टी 20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेगी। टीम इंडिया शुक्रवार से बेलफास्ट में शुरू हो रही दो मैचों की टी 20 सीरीज में आयरलैंड का सामना करेगी। सीरीज के दोनों मुकाबलों का भारत में लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। दोनों मैच बेलफास्ट के स्टॉर्मोंट क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाएंगे। इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी पर नजरें रहेंगी, जोकि डेब्यू कर सकते हैं और अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे और सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे।

श्रेयस को मिली है कमान

श्रेयस अय्यर को नया टी 20 कप्तान नियुक्त किया गया है और वे सूर्यकुमार यादव की जगह टीम की कमान संभालेंगे। सूर्यकुमार यादव को मार्च में भारत को टी20 विश्व कप खिताब दिलाने के बावजूद इस सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए अपना आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच दिसंबर 2023 में खेला था। हालांकि, उनके पास कप्तानी का भरपूर अनुभव है। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का खिताब जिताया था और इसके बाद पंजाब किंग्स को 2025 में फाइनल तक पहुंचाया। टीम के उपकप्तान के रूप में तिलक वर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने यह भूमिका अक्षर पटेल से संभाली है, जो इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं।

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वैभव सूर्यवंशी की नजरें सचिन के रिकॉर्ड पर

हालांकि, सबसे ज्यादा नजरें युवा प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी पर होंगी। किशोर बल्लेबाज को पहली बार भारतीय सीनियर टीम में शामिल किया गया है और अगर उन्हें खेलने का मौका मिलता है, तो वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन सकते हैं। फिलहाल यह रिकॉर्ड महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है, जिन्होंने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 वर्ष और 205 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। महज 15 वर्ष और 71 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी राष्ट्रीय टीम में जगह पाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने थे। उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का वर्षों पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया।

वहीं टी 20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के सबसे युवा डेब्यू करने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड वाशिंगटन सुंदर के नाम है। उन्होंने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 18 वर्ष और 80 दिन की उम्र में अपना पहला टी 20 मैच खेला था। प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे को भी पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। जहां प्रिंस यादव को शुरुआती टीम में जगह मिली थी, वहीं सूर्यांश शेडगे को चोटिल नीतीश कुमार रेड्डी के स्थान पर देर से टीम में शामिल किया गया।

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दूसरी ओर, आयरलैंड क्रिकेट टीम भी नए कप्तान के नेतृत्व में मैदान पर उतरेगी। टीम के पूर्व उपकप्तान लॉर्कन टकर को आयरलैंड का पूर्णकालिक कप्तान बनाया गया है। भारत इस सीरीज में पुरुषों की टी 20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में दुनिया की नंबर-1 टीम के रूप में उतर रहा है, जबकि आयरलैंड 12वें स्थान पर काबिज है। भारत और आयरलैंड के बीच अब तक आठ टी 20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं और टीम इंडिया ने सभी मैचों में जीत दर्ज की है। दोनों टीमों की पिछली टी 20 सीरीज 2023 में हुई थी, जिसमें भारत ने आयरलैंड को 2-0 से हराया था।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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