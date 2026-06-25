सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, कल खत्म हो सकता है इंतजार

वैभव सूर्यवंशी को शुक्रवार को आयरलैंड के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है तो वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन सकते हैं। अभी ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है।

भारतीय क्रिकेट टीम टी 20 विश्व कप को सफलतापूर्वक डिफेंड करने के बाद पहली बार टी 20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेगी। टीम इंडिया शुक्रवार से बेलफास्ट में शुरू हो रही दो मैचों की टी 20 सीरीज में आयरलैंड का सामना करेगी। सीरीज के दोनों मुकाबलों का भारत में लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। दोनों मैच बेलफास्ट के स्टॉर्मोंट क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाएंगे। इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी पर नजरें रहेंगी, जोकि डेब्यू कर सकते हैं और अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे और सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे।

श्रेयस को मिली है कमान श्रेयस अय्यर को नया टी 20 कप्तान नियुक्त किया गया है और वे सूर्यकुमार यादव की जगह टीम की कमान संभालेंगे। सूर्यकुमार यादव को मार्च में भारत को टी20 विश्व कप खिताब दिलाने के बावजूद इस सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए अपना आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच दिसंबर 2023 में खेला था। हालांकि, उनके पास कप्तानी का भरपूर अनुभव है। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का खिताब जिताया था और इसके बाद पंजाब किंग्स को 2025 में फाइनल तक पहुंचाया। टीम के उपकप्तान के रूप में तिलक वर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने यह भूमिका अक्षर पटेल से संभाली है, जो इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं।

वैभव सूर्यवंशी की नजरें सचिन के रिकॉर्ड पर हालांकि, सबसे ज्यादा नजरें युवा प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी पर होंगी। किशोर बल्लेबाज को पहली बार भारतीय सीनियर टीम में शामिल किया गया है और अगर उन्हें खेलने का मौका मिलता है, तो वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन सकते हैं। फिलहाल यह रिकॉर्ड महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है, जिन्होंने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 वर्ष और 205 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। महज 15 वर्ष और 71 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी राष्ट्रीय टीम में जगह पाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने थे। उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का वर्षों पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया।

वहीं टी 20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के सबसे युवा डेब्यू करने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड वाशिंगटन सुंदर के नाम है। उन्होंने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 18 वर्ष और 80 दिन की उम्र में अपना पहला टी 20 मैच खेला था। प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे को भी पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। जहां प्रिंस यादव को शुरुआती टीम में जगह मिली थी, वहीं सूर्यांश शेडगे को चोटिल नीतीश कुमार रेड्डी के स्थान पर देर से टीम में शामिल किया गया।