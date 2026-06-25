IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशी के साथ राजस्थान के जय मूंदरा के डेब्यू का इंतजार, मगर कहानी में ये बड़ा ट्विस्ट

इंडिया वर्सेस आयरलैंड टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी के साथ राजस्थान के जय मूंदरा के डब्यू का इंतजार हर किसी को है। हालांकि कहानी में ट्विस्ट यह है कि जय मूंदरा का डेब्यू भारत के लिए नहीं होगा।

इंडिया वर्सेस आयरलैंड दो मैच की टी20 सीरीज का आगाज शुक्रवार, 26 जून से होने जा रहा है। इस सीरीज में श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान अपना डेब्यू करेंगे। टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन सूर्यकुमार यादव से कप्तानी छीनने के बाद बीसीसीआई ने टीम की कमान अय्यर को सौंपी है। उनके अलावा इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी पर भी नजरें रहेगी, जो टी20 क्रिकेट में भारत के लिए डेब्यू कर सकते हैं। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का चयन आयरलैंड और इंग्लैंड दौरों के लिए हुआ है, अगर उन्हें डेब्यू का मौका मिलता है तो वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान के जय मूंदरा पर भी फोकस होगा, जो इस सीरीज में डेब्यू कर सकते हैं। हालांकि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। जय मूंदरा का डेब्यू भारत के लिए नहीं बल्कि आयरलैंड के लिए होगा। जी हां।

कौन हैं जय मूंदरा? जय मूंदरा राजस्थान के टोंक जिले के रहने वाले हैं। उनका चयन भारत के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए हुआ है। 28 साल के जय 2021 में MTech की डिग्री करने के लिए स्टूडेंट वीजा पर आयरलैंड चले गए थे। इस दौरान उन्होंने आयरलैंड में काम करते हुए क्रिकेट खेलना जारी रखा। उन्होंने 2025 में आयरिश नागरिकता हासिल की और अब नेशनल टीम में जगह बना ली है। परिवार वालों के मुताबिक, जय का सिलेक्शन उनकी एग्रेसिव बॉलिंग और जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से हुआ, जिससे उन्हें सिलेक्टर्स को इम्प्रेस करने और 26 जून से शुरू होने वाली सीरीज के लिए आयरलैंड टीम में जगह पक्की करने में मदद मिली।

ANI के अनुसार रिपोर्टर्स से बात करते हुए, उनकी छोटी बहन मानसी ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि मेरे भाई का सपना सच हो गया है। वह बचपन से क्रिकेट खेल रहा है। मैंने अपने भाई से बात की, और हम सब बहुत खुश हैं।

सब बहुत खुश हैं। उसका बचपन का सपना सच हो रहा है। यह एक खास एहसास है। सब लोग फोन कर रहे हैं और मिलने आ रहे हैं। हम सब उसके लिए बहुत खुश हैं। वह पढ़ाई कर रहा था और फिर उसे नौकरी मिल गई, लेकिन उसने हमेशा क्रिकेट पर फोकस किया। वह कड़ी मेहनत कर रहा था और सिलेक्टर्स का ध्यान उस पर गया।"