डेब्यू मैच में सूर्यांश शेडगे की हो गई पिटाई, आयरलैंड के खिलाफ एक ओवर में लुटा दिए 22 रन
सूर्यांश शेडगे दूसरे टी20 मैच में उम्मीद के मुताबिक गेंदबाजी नहीं कर सके। डेब्यू मैच खेल रहे ऑलराउंडर ने अपने दूसरे ओवर में 22 रन लुटाए। उन्होंने दो ओवर में 25 रन दिए।
ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे ने रविवार को आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। दूसरे मैच में भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कप्तान ने टॉस के दौरान बताया कि प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे डेब्यू कर रहे हैं। हालांकि वैभव सूर्यवंशी को अपने मौके के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। प्रिंस यादव ने जहां बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए विकेट चटकाए। वहीं शेडगे गेंद से कुछ कमाल नहीं दिखा सके और अपने दूसरे ओवर में काफी रन लुटाए।
शेडगे ने लुटाए 22 रन
ऑलराउंडर ने अपने पहले ओवर में किफायती गेंदबाजी की और सिर्फ तीन रन ही दिए। लेकिन दूसरे ओवर में आयरिश बल्लेबाजों ने उन्हें जमकर रन बटोरे। उन्होंने अपने दूसरे ओवर में 22 रन लुटाए। उन्होंने आयरलैंड की पारी के 9वें ओवर में गेंद थामी, जहां उन्होंने तीन रन दिए। हालांकि 11वें ओवर में उनके खिलाफ बल्लेबाजों ने बड़े शॉट लगाए। पहली गेंद पर हैरी टेक्टर ने दो रन लिए। इसके बाद दूसरी गेंद पर एक रन बना। बेंजामिन कैलिट्ज़ ने तीसरी गेंद पर चौका लगाया। इसके बाद चौथी गेंद पर छक्का भी मारा। पांचवीं गेंद पर एक रन मिला लेकिन ये नो बॉल हुई। इसके बाद फ्री हिट पर एक रन बना। पांचवीं गेंद पर अर्शदीप सिंह के पास एक मुश्किल कैच लेने का मौका था लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। अंतिम गेंद पर एक रन बना।
आयरलैंड ने बनाए 154 रन
उनको इसके बाद गेंदबाजी का मौका नहीं मिला। हालांकि अगर उनकी बैटिंग आती है तो टीम उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही होगी। बारिश से प्रभावित मुकाबले में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 154 रन बनाए। भारत के लिये हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और पहली बार खेल रहे प्रिंस यादव ने उम्दा गेंदबाजी की। आयरलैंड के लिये हैरी टेक्टर ने 47 गेंद में 53 रन बनाये।
अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने एक बार फिर भारत को शुरुआती सफलता दिलाईं। लेकिन इस बार हैरी टेक्टर और बेन कलिट्ज़ ने पारी को संभाला और टेक्टर ने अर्धशतक भी लगाया। डेब्यू कर रहे प्रिंस यादव ने कप्तान लॉर्कन टकर को अपना पहला टी20 शिकार बनाया और अंतिम ओवर में दो विकेट भी हासिल किए। बेलफ़ास्ट में अभी तक केवल दो बार 150 से ऊपर का लक्ष्य हासिल किया गया है, ऐसे में भारत की चेज़ को देखना दिलचस्प होगा। आयरलैंड ने खराब शुरुआत के बाद शानदार वापसी की है, लेकिन फिर भी वे एक कॉम्पिटिटिव स्कोर से 15-20 रन पीछे लग रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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