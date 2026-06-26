IND vs IRE LIVE Score: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद पहली बार मैदान पर उतरेगी भारतीय टी20 टीम, वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें

IND vs IRE LIVE Score: टीम इंडिया टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में नई शुरुआत करने जा रही है। इस साल की शुरुआत में टी20 विश्व कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय टी20 टीम में काफी बदलाव हुए हैं। सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को टीम का नया कप्तान चुना गया है। जोकि करीब तीन साल बाद पहली बार प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार को बेलफास्ट में खेला जाएगा। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू करने की उम्मीद है, भारतीय बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के ऊपर फैसला छोड़ा है।