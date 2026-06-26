IND vs IRE LIVE Score: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद पहली बार मैदान पर उतरेगी भारतीय टी20 टीम, वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें

IND vs IRE LIVE Score: टीम इंडिया टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में नई शुरुआत करने जा रही है। इस साल की शुरुआत में टी20 विश्व कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय टी20 टीम में काफी बदलाव हुए हैं। सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को टीम का नया कप्तान चुना गया है। जोकि करीब तीन साल बाद पहली बार प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार को बेलफास्ट में खेला जाएगा। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू करने की उम्मीद है, भारतीय बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के ऊपर फैसला छोड़ा है।
IND vs IRE LIVE Score: श्रेयस अय्यर बने नए कप्तान
IND vs IRE LIVE Score: श्रेयस अय्यर को नया भारतीय टी20 कप्तान बनाया गया है और वे सूर्यकुमार यादव की जगह टीम की कमान संभालेंगे। सूर्यकुमार यादव को मार्च में भारत को टी20 विश्व कप खिताब दिलाने के बावजूद इस सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। वह खराब फॉर्म से भी गुजर रहे रहे थे और काफी समय से रन नहीं बना पा रहे थे।
IND vs IRE LIVE Score: भारतीय टीम
IND vs IRE LIVE Score: भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, इशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी।
IND vs IRE LIVE Score: आयरलैंड टीम
IND vs IRE LIVE Score: आयरलैंड: लोरकान टकर (कप्तान), रॉस एडायर, बेन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहनी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, गैविन होए, मैथ्यू हॉलार्ड, लियाम मैकार्थी, जय मूंदरा, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, रूबेन विल्सन।
IND vs IRE LIVE Score: भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20 मैच
IND vs IRE LIVE Score: भारतीय क्रिकेट टीम श्रेयस अय्यर के साथ टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में नए दौर की शुरुआत करने वाली है। टी20 विश्व कप के बाद भारत अपना पहला मुकाबला खेलने उतरेगा। भारत और आयरलैंड के बीच शुक्रवार को टी20 मुकाबला होगा।