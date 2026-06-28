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रोमांच की हदें हुईं पार, एक रन से जीता आयरलैंड; आखिरी गेंद पर हारी विश्व चैंपियन टीम इंडिया

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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आयरलैंड ने बेलफास्ट में खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारत को एक रन से हराया। रोमांचक मुकाबले में भारत को आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे लेकिन टीम 18 रन ही बना सकी।

रोमांच की हदें हुईं पार, एक रन से जीता आयरलैंड; आखिरी गेंद पर हारी विश्व चैंपियन टीम इंडिया

आयरलैंड ने रविवार को भारतीय टीम के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में एक रन से जीत हासिल की। आयरलैंड ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में पहली जीत दर्ज की थी और अब दूसरा मुकाबला जीतकर टीम ने इतिहास रच दिया है। लगातार दूसरे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। तिलक वर्मा को छोड़कर अन्य बल्लेबाज उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। आखिरी ओवर में पुछल्ले बल्लेबाजों ने भारत को मैच जिताने की भरपूर कोशिश की लेकिन एक रन से चूक गए। मैच की आखिरी गेंद पर प्रिंस यादव ने छक्का लगाया लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। इससे पहले आयरलैंड ने पहला मैच 34 रनों से जीता था।

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आखिरी ओवर का रोमांच

भारतीय टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 20 रन चाहिए थे। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा क्रीज पर मौजूद थे। हर्षित बड़े शॉट लगाने में माहिर हैं लेकिन अर्शदीप पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। आयरलैंड के लिए हैरी टेक्टर ने आखिरी ओवर डाला। पहली गेंद वाइड हुई। इसके बाद अर्शदीप को एक रन मिला। हर्षित राणा स्ट्राइक पर आए और दूसरी गेंद नो बॉल हो गई। फ्री हिट पर राणा ने चौका लगाकर जीत की उम्मीद जगाई। तीसरी गेंद पर एक रन ही बना। चौथी गेंद वाइड थी फिर अर्शदीप ने एक रन लिया। अंतिम दो गेंदों पर टीम को 8 रन चाहिए थे लेकिन पांचवीं गेंद पर हर्षित राणा आउट हो गए। अंतिम गेंद पर प्रिंस यादव ने छक्का मारा। इसके बावजूद टीम एक रन से हार गई। हर्षित राणा ने 10 गेंद में 21 रन बनाए।

आयरलैंड तीनों विभाग में भारत से रहा आगे

आयरलैंड ने हैरी टेक्टर (53) के शानदार अर्धशतक से आठ विकेट पर 154 रन का स्कोर बनाया और फिर भारत को नौ विकेट पर 153 रन पर रोक दिया। किसी ने सोचा नहीं होगा कि भारत इस सीरीज़ को 2-0 से हार जाएगा लेकिन वास्तविकता यही है कि टी 20 में भारत की लगातार 16 सीरीज जीत का सिलसिला टूट गया है। और इस सिलसिला को तोड़ा है आयरलैंड ने जिन्होंने दोनों ही मुकाबलों में कमाल का प्रदर्शन किया। खेल के मैदान में ऐसे दृश्य काफी कम देखने को मिलते हैं। फिलहाल यह पल और यह सीरीज आयरलैंड के नाम है और वह इसके हक़दार हैं।

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28 जून, 2026 का दिन उनके क्रिकेट सफर के सबसे यादगार दिनों में से एक रहेगा। दोनों मैचों में वे बेहतर टीम साबित हुए। उन्हें हालात की बेहतर समझ थी और उन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। बल्लेबाज़ों ने अच्छे रन बनाए और गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। फील्डिंग भी जबरदस्त रही और उन्होंने तीनों विभागों में भारत को पीछे छोड़ दिया। ध्यान रहे कि उनकी टीम में मार्क अडायर, कर्टिस कैम्फर, पॉल स्टर्लिंग और जोशुआ लिटिल जैसे कुछ नियमित खिलाड़ी भी नहीं थे और फिर भी ऐसी जीत हासिल करना वाकई अविश्वसनीय है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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