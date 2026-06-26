'चलो शेरों की तरह खेलें,' सीरीज से पहले टीम हडल में श्रेयस अय्यर ने बढ़ाया खिलाड़ियों का जोश
श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड के खिलाफ मैच शुरू होने से पहले टीम हडल में खिलाड़ियों से पहली बार बतौर कप्तान संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम ऐसा कल्चर चाहते हैं जहां लोग एक दूसरे की मदद करें और खेल को एन्जॉय करें।
भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी20 मैच शुक्रवार को खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में पहली बार भारतीय टीम मैदान पर उतरने वाली है। इस मुकाबले से पहले उन्होंने बेलफास्ट में टीम हडल में पहली बार टीम का हौसला बढ़ाया। सूर्यकुमार यादव की जगह उन्हें टीम की कमान सौंपी गई है। हालांकि वह लंबे समय बाद भारतीय टी20 टीम की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनेंगे। कोच गौतम गंभीर ने श्रेयस अय्यर को कप्तानी के लिए बधाई दी, जिसके बाद कप्तान ने टीम की कमान संभालने पर बात करते हुए टीम कल्चर की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वे टीम के अंदर सकारात्मक माहौल बनाने पर ध्यान देना चाहते हैं।
शेरों की तरह खेलें
भारतीय टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, ''आइए आगे बढ़ते हुए एक मजबूत कल्चर बनाने की कोशिश करें। भारतीय टीम की कप्तानी करने का यह मेरा पहला मौका है और जैसा कि गौती भाई ने कहा, यह निश्चित रूप से एक सम्मान और विशेषाधिकार की बात है। देश का नेतृत्व करना बेहद गर्व और सम्मान की बात है। इसलिए आगे बढ़ते हुए, मैं एक ऐसा कल्चर बनाना चाहता हूं, जहां हम सभी मुश्किल समय में एक-दूसरे का साथ दें, एक-दूसरे की रक्षा करें, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम यहां मैदान पर हों, तो जितना हो सके उतना खेल का आनंद लें।''
उन्होंने आगे कहा, ''यह एक शानदार मौका है और यह हमारा एक परिवार है। आइए हम शेरों की तरह खेलें और हर मैच को इस भावना के साथ खेलें कि हम उसे जीतने वाले हैं। हमें एक ऐसा माहौल बनाना है जहां हम एक-दूसरे का हौसला बढ़ाएं और एक-दूसरे की सफलता का जश्न मनाएं।''
श्रेयस-तिलक को मिली जिम्मेदारी
श्रेयस अय्यर को नया टी 20 कप्तान नियुक्त किया गया है और वे सूर्यकुमार यादव की जगह टीम की कमान संभालेंगे। सूर्यकुमार यादव को मार्च में भारत को टी20 विश्व कप खिताब दिलाने के बावजूद इस सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए अपना आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच दिसंबर 2023 में खेला था। हालांकि, उनके पास कप्तानी का भरपूर अनुभव है। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का खिताब जिताया था और इसके बाद पंजाब किंग्स को 2025 में फाइनल तक पहुंचाया।
टीम के उपकप्तान के रूप में तिलक वर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने यह भूमिका अक्षर पटेल से संभाली है, जो इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं।
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