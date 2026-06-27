‘हम फेल हो गए…’;अभिषेक शर्मा ने बताया आयरलैंड के खिलाफ भारत की हार का असली कारण

अभिषेक शर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ भारत को मिली शर्मनाक हार का असली कारण बताया है। बेलफास्ट में खेले गए पहले टी20 में भारत को 34 रनों से हार का सामना करना पड़ा। पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत आयरलैंड से हारा है।

श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया को आयरलैंड के हाथों बड़े उलटफेर का सामना करना पड़ा। बेलफास्ट में खेले गए पहले टी20 में मेजबानों ने टीम इंडिया को 34 रनों से हराया। यह इंटरनेशनल क्रिकेट में आयरलैंड की भारत पर पहली जीत है। भारत की हार के कई कारण है, कोई बल्लेबाजों को दोषी बता रहा है तो कोई गेंदबाजों पर हार का ठीकरा फोड़ रहा है। मगर टीम इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा ने कंडीशन्स को जिम्मेदार ठहराया है। भारतीय सलामी बल्लेबाज के अनुसार भारतीय टीम परिस्थितियों के अनुसार ढल नहीं पाई जिस वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा।

बता दें, आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 183 रनों का टारगेट रखा था। इस स्कोर का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों पर तूफानी फिफ्टी भी ठोकी थी, मगर दूसरे बल्लेबाजों का साथ ना मिलने की वजह से उनकी इस मेहनत पर पानी फिर गया। भारतीय टीम 148 रनों पर सिमट गई।

परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हो पाए अभिषेक शर्मा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यह सिर्फ इतना है कि हम कितनी जल्दी परिस्थितियों को अनुकूलित करते हैं, एक टीम के रूप में यह वास्तव में मायने रखता है, क्योंकि जब आप बैक-टू-बैक गेम खेल रहे होते हैं, तो एक ग्रु के रूप में आपको आगे बढ़ना होता है और परिस्थितियों से अभ्यस्त होना होता है, जब भी आपको अभ्यास सत्र मिलता है या शायद आप अभ्यस्त हो जाते हैं, मुझे लगता है कि एक हावी टीम के रूप में, आपको वास्तव में जल्दी से अनुकूलन करना होगा और यही हम आज कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ।"

भारत पर मंडराया 0-2 से हार का खतरा भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा टी20 28 जून को खेला जाना है। इस मैच में टीम इंडिया सीरीज बचाने के इरादे से उतरेगी। भारत और आयरलैंड के बीच यह सीरीज दो ही टी20 मैचों की है। ऐसे में अब भारत यह सीरीज तो नहीं जीत सकता, आयरलैंड से पहला टी20 हारने के बाद जरूर भारत पर सीरीज हारने का खतरा मंडराने लगा है।

अगर दूसरे टी20 में भी मेजबान टीम उलफेर करती है तो यह टी20 क्रिकेट में भारत की अब तक की सबसे बड़ी हार होगी।