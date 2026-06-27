Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड! ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

अभिषेक शर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ 19 गेंदों पर फिफ्टी ठोक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि उनका अर्धशतक टीम के काम नहीं आया। आयरलैंड ने पहली बार भारत को टी20 मैच में धूल चटाई।

अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड! ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

इंडिया वर्सेस आयरलैंड दो मैच की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बेलफास्ट में खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया को बड़े उलटफेर का सामना करना पड़ा। श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारत को पहले ही मुकाबले में 34 रनों से हार का सामना करना पड़ा। आयरलैंड की यह टी20 क्रिकेट के इतिहास में भारत के खिलाफ पहली जीत है। पहले बैटिंग करते हुए मेजबानों ने 9 विकेट के नुकसान पर 182 रन बोर्ड पर लगाए, जिसके जवाब में टीम इंडिया 148 ही रन बना पाई। अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों पर 50 ठोक भारत को तूफानी शुरुआत दी थी, मगर इसके बावजूद दूसरे बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए और भारत मैच हार गया। अभिषेक शर्मा ने अपने इस धाकड़ प्रदर्शन के दम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।

अभिषेक शर्मा बने दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा T20I क्रिकेट में 20 से कम गेंदों पर सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। यह उनके T20I करियर की चौथी फिफ्टी है जो उन्होंने 20 से कम गेंदों पर लगाई है। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो और फिन एलन भी इस लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने 3-3 बार यह कारनामा किया था, मगर 4 बार ऐसा करने वाले अभिषेक शर्मा दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं।

अभिषेक शर्मा ने इससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 बॉल और 18 बॉल में फिफ्टी और इंग्लैंड के खिलाफ 17 बॉल में फिफ्टी लगाई थी। आज उन्होंने इस लिस्ट में एक और 19 बॉल में फिफ्टी जोड़ ली है।

20 से कम गेंदों में सबसे ज्यादा T20I फिफ्टी

4 - अभिषेक शर्मा*

3 - कॉलिन मुनरो

3 - फिन एलन

वहीं अभिषेक शर्मा T20I क्रिकेट में भारत के लिए 250 के अधिक के स्ट्राइक रेट के साथ 50 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले नंबर-1 बल्लेबाज भी बने। अभिषेक ने यह कारनामा तीसरी बार किया, वहीं पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव लिस्ट में दूसरे पायदान पर है।

T20I में 250 SR के साथ भारत के लिए सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर

3 - अभिषेक शर्मा*

2 - सूर्यकुमार यादव

1 - युवराज सिंह

1 - केएल राहुल

1 - रोहित शर्मा

1 - शिवम दुबे

1 - ईशान किशन

1 - हार्दिक पांड्या

1 - तिलक वर्मा

183 रनों की चेज में अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद पूरी टीम लड़खड़ा गई। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर तो सिंगल डिजिट पर आउट हुए। वहीं अभिषेक के बाद शिवम दुबे 25 रनों के साथ टीम के हाइएस्ट स्कोरर रहे। इन दोनों के अलावा कोई भारतीय बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा नहीं छू पाया।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
Abhishek Sharma Ireland Cricket Team Indian Cricket Team
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।