वैभव सूर्यवंशी सहित 3 खिलाड़ी भारत के लिए कर सकते हैं टी20 डेब्यू, इंडिया ए के लिए कर चुके हैं धमाल

वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे आगामी आयरलैंड सीरीज में भारत के लिए डेब्यू कर सकते हैं। वैभव ने आईपीएल और इंडिया ए के लिए दमदार प्रदर्शन किया है।

भारतीय टी20 टीम विश्व कप का खिताब जीतने के बाद पहली बार मैदान पर उतरने वाली है। भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 सीरीज शुक्रवार से शुरू होने वाली है। इसके बाद भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज खेलेगी। आगामी सीरीज में भारत के पास युवा खिलाड़ियों को आजमाने का सुनहरा मौका है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव और ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे पर नजरें रहेंगी, जिन्होंने आईपीएल और इंडिया ए के लिए अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया और टीम में पहली बार जगह बनाई।

भारत को आयरलैंड में 26 और 28 जून को दो टी 20 खेलना है। इसके बाद टीम पांच टी 20 और तीन वनडे खेलने इंग्लैंड रवाना होगी। भारत ने हाल में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और वनडे सीरीज खेली थी, जहां टीम ने सभी मुकाबले जीते। हालांकि टी20 विश्व कप जीतने के बाद भारत पहली बार टी20 फॉर्मेट में खेलने उतरेगा। इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश शेडगे और तेज गेंदबाज प्रिंस यादव डेब्यू कर सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी युवा बल्लेबाज ने 15 साल की उम्र में ही तहलका मचा रखा है। हाल ही में ट्राई नेशन ए सीरीज के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया था। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पारी में 29 गेंदों में 10 चौकों और आठ छक्कों की मदद से 94 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस विस्फोटक पारी से भारत ने खिताबी मुकाबला आसानी से जीता। सूर्यवंशी को 26 जून से शुरू हो रहे आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिये भारतीय टीम में चुना गया है। बिहार के समस्तीपुर से अपने करियर की शुरूआत करने वाले सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक जमाया था। 28 अप्रैल 2025 को गुजरात के खिलाफ 38 गेंद में 101 रन बनाकर वह 14 वर्ष 32 दिन की उम्र में टी20 क्रिकेट में शतक जमाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। इंग्लैंड या आयरलैंड के खिलाफ वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन सकते हैं। यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है जिन्होंने 16 वर्ष 205 दिन की उम्र में पदार्पण किया था। उन्होंने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिये खेलते हुए 230 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाये।

सूर्यांश शेडगे ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को भारतीय टीम में जगह मिली है। उन्हें टीम उभरते हुए ऑलराउंडर के तौर पर टीम में रख रही है। हार्दिक पांड्या और नितीश कुमार रेड्डी के बाहर होने के बाद चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताया है। बीसीसीआई ने रेड्डी के रिप्लेसमेंट के रूप में मुंबई के ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को दोनों दौरों पर भारतीय टी 20 दल में शामिल किया है। शेडगे ने हाल ही में भारत ए के लिए श्रीलंका में हुई त्रिकोणीय सीरीज़ में संतोषजनक प्रदर्शन किया था और पांच पारियों में 127 रन बनाने के साथ-साथ 23 ओवर भी फेंके थे। शेडगे 2024-25 सत्र में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने वाली मुंबई टीम के भी प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल रहे थे। उन्होंने निचले मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए 251.92 के प्रभावशाली स्ट्राइक रेट से 131 रन बनाए थे। वहीं रेड्डी अब तक भारत के लिए 10 टेस्ट, छह वनडे और चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं

प्रिंस यादव भारतीय टीम सीनियर तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज के बाद अब नए तेज गेंदबाजों की तलाश में है और इस वजह से भारत ने अपने कुछ प्रमुख गेंदबाजों को विश्राम देकर अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में कम अनुभवी गेंदबाजों को आजमाया था, जिसमें प्रिंस यादव का नाम भी शामिल है। भारत तीन मैचों की सीरीज में गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव और हर्ष दुबे जैसे नए गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरा। इन तीनों ने इस सीरीज से वनडे क्रिकेट में पदार्पण भी किया। बराड़ सबसे प्रभावशाली गेंदबाज रहे, जिन्होंने तेज गति और उछाल भरी गेंदबाजी करते हुए सात विकेट लिए। प्रिंस यादव ने आईपीएल 2026 में दमदार प्रदर्शन किया था और लखऊ सुपर जायंट्स के लिए 14 मैच खेलते हुए 16 विकेट लिए।