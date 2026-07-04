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IND Vs ENG: दूसरा टी-20I मैच कौन जीता? प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड रहा युवा खिलाड़ी

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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दूसरे टी-20I मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। जेकब बेथल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के मुंह से जीत छीन ली है। उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है।

IND Vs ENG: दूसरा टी-20I मैच कौन जीता? प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड रहा युवा खिलाड़ी

भारत और इंग्लैंड के बीच शनिवार 4 जुलाई को मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को चार विकेट से हरा दिया है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 190 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, जिसे इंग्लैंड ने 19 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया।

वैभव का बल्ला खामोश, अभिषेक-तिलक ने मचाया तूफान

पहला मैच बारिश में धुलने के बाद टॉस जीतकर दूसरे मैच में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी रही और अपना पहला मैच खेल रहे वैभव सूर्यवंशी और सीनियर अभिषेक शर्मा ने पहले विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी की। हालांकि, उसके बाद दूसरा विकेट अभिषेक शर्मा के रूप में जल्दी ही गिर गया। अय्यर और ईशान किशन ने तीसरे विकेट के लिए 65 रनों की साझेदारी की, लेकिन उसके बाद कोई भी बड़ी साझेदारी नहीं हो सकी। अंत में तिलक वर्मा ने हर्षित राणा के साथ मिलकर 25 रन जोड़े और भारत का स्कोर निर्धारित 20 ओवर में 190 रन 7 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 24 गेंद में 8 चौके और एक छक्के की मदद से 43 रन बनाए, वहीं वैभव सूर्यवंशी ने 10 गेंद में 14 रन दो छक्कों की मदद से बनाए। ईशान किशन ने 40 गेंद में 49 रनों की पारी खेली, जबकि श्रेयस अय्यर ने 22 गेंद में 37 रन बनाए। अंत में तिलक वर्मा ने 11 गेंद में 24 रन 218.18 की स्ट्राइक रेट से बनाए। इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर ने चार ओवर में 40 रन देकर एक विकेट हासिल किया। जोश टंग को कोई भी विकेट नहीं मिला और वह 46 रन देकर चार ओवर में महंगे साबित हुए। बिल जैक्स ने तीन ओवर में 22 रन देकर एक विकेट लिया, वहीं सैम करन चार ओवर में 33 रन देकर तीन विकेट लिए और बेहतरीन गेंदबाजी की। डॉसम ने तीन ओवर में 27 रन देकर एक विकेट लिया। आदिल रशीद को दो ओवर की गेंदबाजी कराई गई जिसमें उन्होंने 21 रन दिए कोई विकेट हासिल नहीं हुआ।

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जेकब बेथल ने मचाया तहलका, प्लेयर ऑफ द मैच रहे

191 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसका पहला विकेट फिल साल्ट के रूप में शून्य के स्कोर पर गिरा। उसके बाद एक रन का टीम स्कोर था तब जोस बटलर भी आउट हो गए। यह दोनों विकेट अपने पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने लिए। हालांकि, उसके बाद कप्तान हैरी ब्रुक और जेकब बेथल ने तीसरे विकेट के लिए 23 गेंद में 50 रनों की साझेदारी की। ब्रुक के आउट होने के बाद टॉम बेंटन ने जेकब बेथल के साथ मिलकर 67 रनों की साझेदारी की। हालांकि, बेंटन के आउट होने के बाद बेथल बिल जैक्स के साथ में लंबी साझेदारी नहीं कर पाए और सिर्फ 15 दिन ही जोड़ पाए। सैम करन के साथ मिलकर उन्होंने 14 दिनों में 46 रन की साझेदारी की और अंत में जोफ्रा आर्चर के साथ आठ गेंद में 12 रनों की साझेदारी के साथ टीम का स्कोर 191 रन पहुंचा दिया और जीत हासिल की। इंग्लैंड की ओर से इस मैच में हैरी ब्रुक ने 15 गेंद में चार चौके और तीन छक्के की मदद से 260 की स्ट्राइक रेट से 39 रन बनाए। वहीं जेकब बेथल ने 46 गेंद में पांच चौके और पांच छक्कों की मदद से 165 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 76 रन बनाए। इस शानदार प्रदर्शन और मैच जिताऊ पारी के लिए जेकब बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। बेंटन ने 32 गेंद में 39 रनों की पारी खेली। अंत में जोफ्रा अर्चन ने 7 दिनों में 10 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने चार ओवर की गेंदबाजी करते हुए 40 रन देकर तीन विकेट लिए। वहीं, हर्षित राणा ने तीन ओवर में 30 रन दिए। उन्हें एक विकेट मिला। रवि बिश्नोई काफी महंगे साबित हुए और उन्हें चार ओवर में 60 रन पड़े। कोई भी विकेट नहीं मिला। अक्षर पटेल ने चार ओवर में 20 रन देकर एक विकेट हासिल किया। वहीं, वरुण चक्रवर्ती ने चार ओवर में 37 रन लेकर एक विकेट लिया।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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