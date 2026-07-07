Ind Vs Eng: तीसरे मैच के लिए क्या है इंग्लैंड की प्लेइंग XI, वैभव को रोकने के लिए कौन-कौन से विकल्प?
तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए इंग्लैंड ने एक दिन पहले ही अपनी प्लेइंग XI का ऐलान कर दिया था। देखिए उनकी 11 में कौन-कौन से खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड की टीम ने पिछले मैच की टीम में कोई बदलाव नहीं किया है।
भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का तीसरा मैच आज नॉटिंघम में खेला जाएगा। यह मुकाबला देर रात दस बजे से शुरू होगा। मैच के आधे घंटे पहले टॉस के लिए मैदान पर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक होंगे। इंग्लैंड की टीम दूसरे मुकाबले में जीत के साथ आ रही है और उसने मैच से एक दिन पहले ही अपनी प्लेइंग XI घोषित कर दी है। इंग्लैंड की टीम में ने इस मैच के लिए अपनी प्लेइंग XI में कोई परिवर्तन नहीं किया है। यानी इंग्लिश टीम उसी अंतिम एकादश के साथ मैदान पर उतरेगी, जिसके साथ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में उतरी थी।
इंग्लैंड की ओर से सलामी बल्लेबाज के रूप में फिल साल्ट और जोस बटलर क्रीज पर होंगे। जोस बटलर विकेटकीपिंग भी करेंगे। हैरी ब्रुक टीम के कप्तान तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। पिछले मैच के हीरो रहे जैकब बेथेल को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आना है। टॉम बैंटन भी इस बैटिंग लाइनअप का हिस्सा हैं। ऑलराउंडर के रूप में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर सैमन कुरेन टीम के साथ हैं। स्पिन ऑलराउंडर विल जैक्स होंगे। लियाम डॉसम भी गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी करना जानते हैं। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी जोफ्रा आर्चर और जोश टंग संभाल रहे हैं। आदिल राशिद एकमात्र विशेषज्ञ स्पिनर होंगे। तीसरे टी-20 मैच के लिए इंग्लैंड की पूरी प्लेइंग XI इस प्रकार है।
तीसरे टी-20 मैच के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग XI?
प्लेइंग इलेवन: फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग
वैभव सूर्यवंशी को कौन रोक सकेगा?
दूसरे टी-20 मैच में वैभव सूर्यवंशी और जोफ्रा आर्चर के बीच अच्छी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली थी। जोफ्रा की पहली ही गेंद पर वैभव ने छक्का लगाया था। उन्हें पिछले मुकाबले में विल जैक्स ने अपनी फिरकी से छकाकर स्टंप आउट किया था। आज के मैच में वैभव सूर्यवंशी क्या कमाल दिखा पाएंगे देखना दिलचस्प होगा। भारत की ओर से ऐसी संभावना है कि एक बार फिर संजू सैमसन प्लेइंग XI से बाहर रहेंगे। गेंदबाजी में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। भारत का बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच की तरह सेम हो सकता है। हालांकि, टीम इंडिया ने अभी तक अपनी प्लेइंग XI घोषित नहीं की है। भारतीय टीम इस मुकाबले में बाउंस बैक करना चाहेगी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया ने अब तक एक भी मैच नहीं जीता है। कप्तान को अपनी पहली जीत की तलाश है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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