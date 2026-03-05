IND vs ENG Weather: मुंबई के मौसम का आज कैसा रहेगा मिजाज? गर्मी करेगी हालत खराब; येलो अलर्ट
IND vs ENG Weather T20 World Cup Semi Final: इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा सेमीफाइनल आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। मुंबई की गर्मी आज खिलाड़ियों को परेशान कर सकती है।
IND vs ENG Weather T20 World Cup Semi Final: इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल आज यानी गुरुवार, 5 मार्च को खेला जाना है। यह महामुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगे। भारत और इंग्लैंड दोनों टीमों का सफर इस टूर्नामेंट में अभी तक शानदार रहा है। दोनों टीमें 1-1 मैच हारकर यहां पहुंची है। भारत को सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के हाथों तो इंग्लैंड को ग्रुप स्टेज में वेस्टइंडीज के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। आईए एक नजर मुंबई की वेदर रिपोर्ट पर डालते हैं।
IND vs ENG मुंबई वेदर रिपोर्ट
मुंबई की गर्मी आज खिलाड़ियों को परेशान कर सकती है। मुंबई में 3 मार्च को गर्मी के चलते येलो अलर्ट 4 दिन के लिए जारी हुआ था। Accuweather की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में आज बहुत गर्मी और धुंधली धूप रहेगी। ज्यादा देर तक बाहर रहने पर डिहाइड्रेशन और हीटस्ट्रोक का खतरा हो सकता है। मुंबई का आज अधिकतम तापमान 39° के आसपास रहेगा। ऐसे में यहां की गर्मी खिलाड़ियों के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है।
दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे से तापमान 38-39 के बीच रहेगा, इसके बाद जरूर थोड़ी गिरावट होगी, मगर ह्यूमिडिटी परेशानी की वजह बन सकती है।
IND vs ENG संभावित XI
इंडिया संभावित XI: फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद
इंग्लैंड संभावित XI: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें