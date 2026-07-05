T20 WC से पहले ऐसा नहीं हो रहा था...आकाश चोपड़ा ने बताई भारत की हार में छुपी एक कहानी
India vs England: भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में चार विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा। भारत ने पिछले चार मैचों से तीन गंवा दिए हैं।
श्रेयस अय्यर के भारतीय टी20 टीम की कप्तानी संभालने के बाद से जीत का सूखा पड़ गया है। भारत ने पिछले चार मैचों में से तीन गंवा दिए हैं। इंग्लैंड ने रविवार को दूसरे टी20 में चार विकेट से हार थमाई। भारत ने मैनचेस्चर में 190/7 का स्कोर खड़ा किया लेकिन मेजबान इंग्लैंड ने एक ओवर बाकी रहते टारगेट चेज कर लिया। भारत को आयरलैंड दौरे पर दो मैचों में ऐतिहासिक हार मिली थी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 चैंपियन बनने के बाद से भारत ने सबसे छोटे फॉर्मेट में कोई जीत दर्ज नहीं की, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। भारत के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि भारत टी20 वर्ल्ड कप से पहले हार नहीं रहा था और उसके बाद जीत नहीं रहा। उन्होंने साथ ही दूसरे टी20 में भारत की हार में छुपी एक छोटी कहानी बताई।
'मैच तो वहीं खत्म हो गया'
आकाश ने सोमवार को अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''दो ओवर में 56 रन, 27 अर्शदीप सिंह और 29 रवि बिश्नोई ने दिए। मैच तो वहीं खत्म हो गया क्योंकि आपके पास डिफेंड करने के लिए 225 रन नहीं हैं। जितने हैं, उतने डिफेंड हो रहे हैं। एक समय 28 गेंदों में 58 रन चाहिए थे और भारत ने मैच को पकड़ लिया था। उसके बाद, जैकेबल बेथेल ने बिश्नोई के ओवर में जो किए, मैच हाथ से निकल गया।''
'पहली जीत का इंतजार हो रहा'
पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ''टी20 वर्ल्ड कप से पहले हम एक भी मैच नहीं हार रहे थे और उसके बाद से हम एक भी मैच जीत नहीं रहे हैं। लगातार तीन हार झेल चुके हैं और एक मैच बारिश में धुल गया। वर्ल्ड कप के बाद पहली जीत का इंतजार हो रहा है।'' आकाश ने कहा, ''मेरे विचार में इंग्लैंड और भारत 16वां और 17वां बहुत अहम था। बड़ी कहानी में हमेशा कुछ छोटी कहानी छुपी होती हैं। इंग्लैंड ने भारतीय पारी के दौरान 16वें और 17वें ओवर में महज 9 रन दिए। सैम करन ने 16वें ओवर में दो रन दिए थे और एक विकेट चटकाया। विल जैक्स ने अगले ओवर में 7 रन खर्च किए, जिसमें एक चौका लगा था।''
'30 रनों का अंतर बहुत था'
उन्होंने आगे कहा, '''भारत ने 16वें और 17वें ओवर में कुल 39 रन लुटाए थे। वरुण चक्रवर्ती ने 16वें ओवर में 10 रन दिए और विल जैक्स का विकेट लिया। लेकिन उसके अगले ओवर में 29 रन गए। बिश्नोई ने शुरुआत नो बॉल से की। उसके बाद छक्का पड़ा। फिर नौ बॉल डाली। ओवर में तीन छक्के और एक चौका लगा। इन्हीं दो ओवर से मैच पलटा। 30 रनों का अंतर था, जो बहुत होता है। एक और ओवर था, जो काफी महंगा पड़ा। यह अर्शदीप द्वारा डाला गया तीसरा ओवर था। अर्शदीप ने ओपनर फिल साल्ट और जोस बटलर को शून्य पर आउट कर गजब की शुरुआत दिलाई थी। लेकिन उनके स्पेल के दूसरे ओवर में गए 27 रन। अगर दो ओवर में 56 रन जाएंगे तो मैच में वैसे ही पिछड़ जाएंगे। इंग्लैंड ने आराम से टारगेज चेज कर लिया।''
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