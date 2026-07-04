पिता की जिद ने संजू सैमसन को दिखाई सही राह, दिल्ली टीम में जगह नहीं मिलने पर टूटा था दिल
संजू सैमसन ने अपने शुरुआती क्रिकेटर करियर को लेकर दिलचस्प किस्सा शेयर किया है। उन्होंने बताया कि वह दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना चाहते थे लेकिन प्रदर्शन के बावजूद जगह नहीं मिलने पर उनके पिता के कहने पर वह केरल चले गए।
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि उनके पिता के एक फैसले ने उनके क्रिकेट करियर की दिशा ही बदल दी थी। दिल्ली की टीम में जगह नहीं मिलने के बाद उनके परिवार ने दिल्ली से केरल शिफ्ट होने का कठिन निर्णय लिया था। इस साल की शुरुआत में संजू ने शानदार प्रदर्शन किया और टी20 विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने टूर्नामेंट के आखिरी चरण में लगातार तीन अर्धशतक लगाया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। हालांकि उनका हालिया फॉर्म बेहद खराब रहा। लगातार मैचों में वह उम्मीद के मुताबिक रन नहीं बना पाए हैं और इस वजह से दूसरे टी20 से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है।
दिल्ली के लिए खेलने का सपना था
जियोस्टार से बातचीत में में अपने शुरुआती क्रिकेट दिनों को याद करते हुए संजू सैमसन ने कहा कि उन्होंने हमेशा दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखा था। सैमसन ने कहा, ''स्कूल के दिनों में मैं अपने दोस्तों को DDCA की जर्सी पहने देखता था और वे दिल्ली टीम के लिए खेलने की बातें करते थे। उस चीज़ ने मुझे प्रेरित किया। मैं भी दिल्ली का प्रतिनिधित्व करना चाहता था। मैंने ट्रायल्स में भाग लिया, कई बार स्टेट कैंप में जगह बनाई और रन भी बनाए, लेकिन दिल्ली टीम में जगह नहीं बना पाया क्योंकि वहां प्रतिस्पर्धा बहुत ही ज्यादा थी।''
पिता ने तैयार होने के लिए कहा
उन्होंने आगे कहा, ''एक दिन, ट्रायल्स के बाद जब टीम की लिस्ट सामने आई तो मेरा नाम उसमें नहीं था। हम बिना कुछ बोले घर लौट आए। घर पहुंचते ही मेरे पिता ने मेरी मां से कहा, 'हमें केरल जाना होगा। हम शिफ्ट हो रहे हैं।' मेरी माँ चाहती थीं कि हम 10वीं कक्षा पूरी होने तक रुकें, लेकिन मेरे पिता ने कहा, 'नहीं, हमें अभी जाना होगा। सामान पैक करो, मैं तीन दिन में टिकट बुक कर रहा हूं।” सैमसन ने आगे बताया। "हम ट्रेन में सवार हुए, केरल पहुँचे और मैंने केरल स्टेट टीम के लिए खेलना शुरू कर दिया। इस तरह केरल क्रिकेट के साथ मेरी यात्रा शुरू हुई।''
वैभव सूर्यवंशी ने किया डेब्यू
भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने शनिवार को मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने इस मैच में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण का मौका मिला। बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने एकादश में संजू सैमसन की जगह ली। महज 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण करते हुए वह भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 वर्ष 205 दिन की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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