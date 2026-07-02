IND vs ENG: विराट कोहली कर रहे पूर्व भारतीय कोच के साथ ट्रेनिंग, VIDEO हुआ वायरल
Virat Kohli Video: स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को इसी महीने इंग्लैंड में वनडे सीरीज में उतरना है। वह अनफिट होने के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेले थे।
भारत के सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली की मैदान पर वापसी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वह अनफिट होने के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में नहीं खेले, जिसमें भारत ने क्लीन स्वीप किया। कोहली के आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिताबी अभियान के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। कोहली अब 14 जुलाई से इंग्लैंड में एक्शन में नजर आएंगे, जहां भारत को तीन मैचों की वनडे सीरीज में भि़ड़ना है। कोहली ने आगामी सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर के साथ ट्रेनिंग की। कोहली का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा।
कोहली को इस शर्त पर चुना गया था
कोहली को फिटनेस मंजूरी मिलने की शर्त पर इंग्लैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया था। वह फिटनेस टेस्ट पास कर चुके हैं। टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके कोहली भारत के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कोहली के कंधे पर किट बैग लटका है और वह ट्रेनिंग ग्राउंड पर आए। इसके बाद, बांगर ने उनका स्वागत किया। बाद में दोनों ने बैठकर बातचीत भी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोहली ने हाल ही में अलीबाग और मुंबई में बांगर के साथ मिलकर ट्रेनिंग की, जिसमें उन्होंने सीरीज से पहले अपनी बैटिंग तकनीक को बेहतर करने पर खास ध्यान दिया।
बीसीसीआई ने इंग्लैंड सीरीज के लिए शुभमन गिल की अगुवाई वाली वनडे टीम में कोई चौंकाने वाला बदलाव नहीं किया था, सिवाय इसके कि युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल को अफगानिस्तान सीरीज का हिस्सा रहने के बाद टीम से बाहर कर दिया गया। यशस्वी को कोहली के स्थान पर चुना गया था और उन्होंने चेन्नई में अंतिम वनडे में नाबाद शतक लगाया था। चयन समिति ने इस मामले में सामान्य प्रक्रिया अपनाई जिसमें चोट के कारण बाहर चल रहे पहली पसंद के क्रिकेटर की वापसी होने पर उसकी जगह चुने गए खिलाड़ी को बाहर होना पड़ता है। कोहली तीसरे नंबर पर वापसी करेंगे और गिल रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेज करने के लिए आराम देने के बाद टीम में वापस बुलाया गया। अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने भी वापसी की। उन्होंने युवा स्पिनर हर्ष दुबे की जगह ली। भारत बनाम इंग्लैंड तीन वनडे मैच एजबेस्टन (14 जुलाई), सोफिया गार्डन्स (16 जुलाई) और लॉर्ड्स (19 जुलाई) में आयोजित होंगे।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय