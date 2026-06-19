Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विराट कोहली जल्द ही BCCI सीओई में कर सकते हैं रिपोर्ट, फिटनेस पर मिला अपडेट

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज आगामी इंग्लैंड सीरीज में वापसी कर सकते हैं। वह मांसपेशियों में खिंचाव से उबर रहे हैं और जल्द ही फुल फिटनेस हासिल कर सकते हैं।

विराट कोहली जल्द ही BCCI सीओई में कर सकते हैं रिपोर्ट, फिटनेस पर मिला अपडेट

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी से उबर रहे हैं और जल्द ही भारतीय वनडे टीम में वापसी कर सकते हैं। कोहली मांसपेशियों में खिंचाव के कारण जारी अफगानिस्तान वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे। उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को मौका मिला। भारत के अनुभवी बल्लेबाज आगामी इंग्लैंड वनडे सीरीज में खेल सकते हैं और कुछ दिन में वह बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी फिटनेस को साबित करेंगे। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने भी इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज की घोषणा करते हुए उम्मीद जताई थी कि कोहली जुलाई के मध्य में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में खेल पाएंगे।

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया, ''कोहली ने अपनी रिहैबिलिटेशन शुरू कर दी है और उनकी चोट तेजी से ठीक हो रही है। उम्मीद है कि वे जल्द ही फिटनेस असेसमेंट और क्लीयरेंस के लिए बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करेंगे। अगर रिकवरी प्लान के अनुसार रही तो कोहली इंग्लैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में टीम में कमबैक करने वाले हैं।

ये भी पढ़ें:अफगानिस्तान वनडे सीरीज में हर्षित राणा की अचानक एंट्री, BCCI ने किया ऐलान

वनडे टीम का होगा ऐलान

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान इस सप्ताह के अंत में हो सकता है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि भारत के इंग्लैंड दौरे के लिए वनडे टीम चुनने के लिए चयन समिति की बैठक अगले तीन-चार दिनों में होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज 14 जुलाई से 19 जुलाई के बीच खेले जाएगी। ये मुकाबले बर्मिंघम, कार्डिफ और लॉर्ड्स में खेले जाएंगे।

आईपीएल में कोहली जबरदस्त फॉर्म में थे। उन्होंने 165.85 के स्ट्राइक रेट से 675 रन बनाए, जो आईपीएल में उनके अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शनों में से एक है और आरसीबी को अपना आईपीएल खिताब बचाने में मदद की। आईपीएल के दौरान मांसपेशियों में खिचांव के कारण विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे।

ये भी पढ़ें:सूर्यवंशी में टेस्ट क्रिकेट में जान फूंकने की काबिलियत- पूर्व चयनकर्ता का दावा

मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कोहली की उपलब्धता पर कहा था, ''विराट को (आईपीएल) फाइनल में चोट लगे हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। हमें अभी ठीक-ठीक समय का पता नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि वह इंग्लैंड के खिलाफ़ वनडे सीरीज के लिए फिट हो सकते हैं। यह कोई पक्का जवाब नहीं है, इसलिए इसे मेरी बात न मान लें। मुझे अभी फिजियो से कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं मिली है।"

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
Virat Kohli Indian Cricket Team India Vs England अन्य..
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।