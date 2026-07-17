विराट कोहली ने राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ा, SENA देशों में ठोक दी सबसे ज्यादा फिफ्टी
विराट कोहली SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ा।
विराट कोहली ने गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच में अर्धशतक लगाया। उनके और श्रेयस अय्यर की अर्धशतकीय पारियों की मदद से भारत ने 44 ओवर में 233 रन बनाए। अपनी इस पारी के दौरान पूर्व कप्तान ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह SENA देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने कार्डिफ में 66 गेंद में 65 रन की पारी खेली। वहीं कोहली इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा बार 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बने। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा।
SENA देशों में सबसे ज्यादा अर्धशतक
विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच में 50 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने SENA देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने का राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने SENA देशों में 30वीं बार अर्धशतक लगाया। उन्होंने राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 29 बार ये कारनामा किया था। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। सचिन ने 25 बार SENA देशों में अर्धशतक लगाया है। एमएस धोनी ने 24 बार और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 17 बार ऐसा किया है।
कोहली ने खेली दमदार पारी
कोहली की पारी ने उनके पुराने बेहतरीन दिनों की याद दिला दी, लेकिन रोहित शर्मा (26 रन) संघर्ष करते दिखे। जोफ्रा आर्चर (10 ओवर में 47 रन देकर तीन विकेट) के घातक स्पेल से भारतीय टीम का मध्यक्रम बुरी तरह लड़खड़ा गया जिसमें 26 गेंद में 15 रन के अंदर चार विकेट गिर गए। गस एटकिंसन ने 50 रन देकर तीन विकेट जबकि साकिब महमूद ने 52 रन देकर दो विकेट लिए।
कोहली की 66 गेंद की पारी में आठ चौके शामिल थे, जिनमें आर्चर की गेंद पर लगाया गया 'बैक-ड्राइव' सबसे खूबसूरत था। रोहित ने 47 गेंद में नौ डॉट गेंद खेलीं और आसानी से आउट हो गए। उप-कप्तान श्रेयस अय्यर भारत के लिए बल्लेबाजी के नायक साबित हुए जिन्होंने 71 गेंद में पांच चौके और दो छक्के लगाए। उन्होंने शॉर्ट गेंद का अच्छी तरह सामना किया, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें ज्यादा साथ नहीं मिला। उन्होंने आर्चर की गेंद पर छक्के के साथ अर्धशतक पूरा किया।
कोहली और अय्यर ने चौथे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी निभाई। लेकिन आर्चर की एक गेंद ने खेल का रूख बदल दिया जो कोहली के बल्ले के ऊपरी हिस्से से छूकर हवा में उछल गई और थर्ड मैन पर खड़े खिलाड़ी ने उनका कैच लपक लिया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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