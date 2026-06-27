विराट कोहली का फिटनेस पर पूरा जोर, बीसीसीआई सीओई में आयुष म्हात्रे के साथ फोटो वायरल
भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाली ODI सीरीज से पहले मेडिकल क्लीयरेंस लेने के लिए बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पहुंच गए हैं।
भारतीय टीम के बल्लेबाज विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने फिटनेस टेस्ट के लिए शनिवार को बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट किया। जहां वो इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाली वनडे सीरीज से पहले मेडिकल क्लीयरेंस हासिल करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिताबी अभियान के दौरान उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। इसके कारण वह अफगानिस्तान के खिलाफ हाल में समाप्त हुई तीन वनडे मैच की सीरीज से बाहर हो गए थे। हालांकि उस समय चोटिल होने के बावजूद उन्हें फिटनेस मंजूरी मिलने की शर्त पर इंग्लैंड के खिलाफ उसकी धरती पर होने वाली तीन मैच की वनडे सीरीज के लिए टीम में चुना गाय था।
आयुष के साथ कोहली की फोटो
विराट कोहली मेडिकल टीम की निगरानी में अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। इस बीच बीसीसीआई सीओई में उनकी मौजूदगी ने अन्य खिलाड़ियों का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर कुछ खिलाड़ियों ने कोहली के साथ की तस्वीरें शेयर की हैं। भारतीय अंडर-19 टीम के विश्व विजेता कप्तान आयुष म्हात्रे भी वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने भी कोहली के साथ तस्वीर ली। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कोहली के साथ की तस्वीर भी शेयर की है।
भारत इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे मैच एजबेस्टन (14 जुलाई), सोफिया गार्डन्स (16 जुलाई) और लॉर्ड्स (19 जुलाई) में खेलेगा।
इस बीच ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या अफगानिस्तान वनडे सीरीज से पहले लगी (क्वाड्रिसेप्स की) चोट से उबर नहीं पाए हैं। वह अपने पूरे कोटे के ओवर गेंदबाजी करने की स्थिति में नहीं हैं और उन्हें इंग्लैंड वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया है। पांड्या को पूरी तरह फिट होने में और समय लगेगा।
एक सूत्र ने कहा, ''हार्दिक पंड्या वनडे प्रारूप के लिए जरूरी गेंदबाजी और 'कंडिशनिंग' हासिल नहीं कर पाए हैं और उन्हें वनडे के लिए पूरी तरह फिट होने में और समय लगेगा। ''
भारतीय सुपरस्टार विराट कोहली से जब पूछा गया कि वह फिर से सफेद जर्सी पहनकर मैदान में लौटना चाहेंगे तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह अपने नए लांच किए गए जूतों की बिक्री कम होना पसंद करेंगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वापसी नहीं करेंगे। पिछले वर्ष टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले कोहली अब केवल एक प्रारूप में ही खेलते हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 9,230 रन बनाए थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने नए जूतों की कीमत भी अपने टेस्ट रन के बराबर रखी है।
इंग्लैंड के लिए भारतीय वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली (फिटनेस मंजूरी मिलने पर निर्भर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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