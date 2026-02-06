वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, विश्व कप की एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले बैटर बने
वैभव ने अपनीबल्लेबाजी से न केवल इंग्लैंड के गेंदबाजों को पस्त किया, बल्कि रिकॉर्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज करा लिया है। उन्होंने मात्र 175 रनों की विशाल पारी खेलकर अंडर-19 विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आज इतिहास रचा गया है। आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे महामुकाबले में भारतीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक ऐसी पारी खेली है जो दशकों तक याद रखी जाएगी। वैभव ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से न केवल इंग्लैंड के गेंदबाजों को पस्त किया, बल्कि रिकॉर्ड बुक में भी अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। उन्होंने मात्र 175 रनों की विशाल पारी खेलकर अंडर-19 विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
वैभव की इस ऐतिहासिक पारी ने भारतीय क्रिकेट के भविष्य की एक चमकदार झलक दिखाई है। उन्होंने राज बावा के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने इससे पहले नाबाद 162 रनों की पारी खेलकर यह कीर्तिमान स्थापित किया था। वैभव की इस पारी की बदौलत भारत ने फाइनल जैसे बड़े मैच में अपनी स्थिति को अत्यंत मजबूत कर लिया है। उनकी बल्लेबाजी में वह परिपक्वता दिखी जिसने उन्हें इस आयु-वर्ग के महानतम खिलाड़ियों की श्रेणी में ला खड़ा किया है।
यदि हम अंडर-19 विश्व कप में भारत के लिए एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की सूची पर नजर डालें, तो वैभव सूर्यवंशी के 175 रनों के बाद दूसरे स्थान पर राज बावा का नाम आता है। इसके बाद भारतीय क्रिकेट के अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का दबदबा देखने को मिलता है। धवन इस सूची में तीसरे और चौथे स्थान पर काबिज हैं; उन्होंने टूर्नामेंट के पिछले संस्करणों में क्रमशः नाबाद 155 और 146 रनों की अविस्मरणीय पारियां खेली थीं। इस सूची में पांचवें स्थान पर अंगकृष रघुवंशी का नाम शामिल है, जिन्होंने 144 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। रिकॉर्ड्स का सिलसिला यहीं नहीं थमता, इस सूची में इनके बाद मुशीर खान (131 रन) और चेतेश्वर पुजारा जैसे तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाजों के नाम भी दर्ज हैं।
अंडर-19 वर्ल्ड कप में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले टॉप-5 भारतीय बल्लेबाज
1. वैभव सूर्यवंशी: 175 रन (बनाम इंग्लैंड, आज के मैच में)
2. राज बावा: 162* रन
3. शिखर धवन: 155* रन
4. शिखर धवन: 146 रन
5. अंगकृष रघुवंशी: 144 रन
वैभव की इस ऐतिहासिक पारी ने न केवल उन्हें इस सूची में नंबर वन बना दिया है, बल्कि भारत को फाइनल में एक मजबूत स्थिति में भी पहुंचा दिया है। उनके बाद इस सूची में मुशीर खान (131 रन) और चेतेश्वर पुजारा (129* रन) जैसे दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।