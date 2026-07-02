वैभव सूर्यवंशी को पता चल गया एक कड़वा सच, पूर्व सिलेक्टर बोले- संजू सैमसन सोच रहा कि...
वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू का सभी को बेसब्री से इंतजार है। 15 साल के ओपनर को पिछले तीन मैचों में मौका नहीं मिला है। सूर्यवंशी को लेकर सबा करीम ने अहम बात कही है।
वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में कब डेब्यू करेंगे? फैंस के मन में यह सवाल लगातार चल रहा है। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने आयरलैंड में दो मैचों और इंग्लैंड में पहले टी20 में 15 साल के सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया। सूर्यवंशी को शामिल करने के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा। सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप और आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था लेकिन पिछले तीन मैचों में फ्लॉप रहे। सभी को भले ही सूर्यवंशी के डेब्यू का बेसब्री से इंतजार है लेकिन भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सिलेक्टर सबा करीम ने एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी को भारतीय टीम में आने के बाद एक कड़वा सच पता चल गया होगा कि प्लेइंग इलेवन में जगह आसनी से नहीं मिलने वाली। उनका मानना है कि सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले भी चांस नहीं मिलेगा।
‘संजू सैमसन सोच रहा होगा कि...’
दरअसल, सबा करीम से स्टार स्पोर्ट्स के शो 'फॉलो द ब्लूज' में पूछा गया कि क्या टीम मैनेजमेंट सैमसन को सूर्यवंशी से रिप्लेस करने पर गौर करेगा? जवाब में पूर्व सिलेक्टर ने कहा, ''मुझे अभी ऐसा नहीं लगता। संजू सैमसन एक शानदार खिलाड़ी हैं। वह मैच विनर रहे हैं। उनका आईपीएल सीजन बहुत अच्छा रहा था। उससे पहले वह टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। हम क्या तलाश रहे हैं? संजू सैमसन सोच रहे होंगे, 'हर कोई मुझपर बंदूक क्यों तान रहा है?' वैभव सूर्यवंशी के लिए यह सीखने का एक अच्छा मौका है। उन्हें भी समझ में आ गया होगा कि भारत की प्लेइंग इलेवन में जगह इतनी आसानी से नहीं बनेगी। यह माहौल उन्हें एक खिलाड़ी और एक इंसान के तौर पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। हालांकि, उनमें बहुत टैलेंट है, लेकिन जब आप ऐसे प्रतिस्पर्धी माहौल में होते हैं तो आपको इंतजार करना होता है।''
‘सूर्यवंशी लिए सपने के सच होने जैसा’
वहीं, पूर्व दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने शो में कहा, ''यह सूर्यवंशी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। उसे भले ही प्लेइंग प्लेइंग में मौका न मिला हो, लेकिन वह भारतीय टीम का हिस्सा है। अगर आप 15 सदस्यीय वाली टीम में हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। यह उसके लिए सपने के सच होने जैसा है। जब उसे प्लेइंग इलेवन में मौका मिलेगा तो यह उससे भी बड़ा पल होगा।'' उन्होंने आगे कहा, ''हालांकि, जैसा कि सबा भाई कह रहे थे, उसे अपने मौके का इंतजार करना होगा। वैभव सूर्यवंशी के लिए यह बहुत बड़ी सकारात्मक बात है कि वह टीम का हिस्सा है। उसे प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। उसे उस टीम के माहौल में रहने का मौका मिलता है जहां उसके आसपास कोच और सीनियर प्लेयर्स होते हैं, जिनसे वह सीख सकता है। वह एक बहुत जबर्दस्त टैलेंट है लेकिन उसे मौके के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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