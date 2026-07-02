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'वैभव सूर्यवंशी भले ही टैलेंटेड हो लेकिन...', संजू सैमसन के सपोर्ट में उतरे दिनेश कार्तिक

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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दिनेश कार्तिक फिलहाल नहीं चाहते कि संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को मौका मिले। सूर्यवंशी सलामी बल्लेबाज हैं। सैमसन भी भारतीय टी20 टीम के लिए ओपनिंग करते हैं।

'वैभव सूर्यवंशी भले ही टैलेंटेड हो लेकिन...', संजू सैमसन के सपोर्ट में उतरे दिनेश कार्तिक

15 साल के वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू का क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार है। उन्हें आयरलैंड दौरे के बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में भी मौका नहीं मिला। सूर्यवंशी को भारतीय प्लेइंग इलेवन में शामिल करने के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले सैमसन पिछले तीन मैचों में फ्लॉप रहे हैं। ऐसे में सूर्यवंशी को चांस देने की मांग और जोर पकड़ रही है। हालांकि, भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक की राय अलग है। वह खुलकर सैमसन के सपोर्ट में उतरे हैं और टीम मैनेजमेंट को उन्हें प्लेइंग इलेवन में बरकरार रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी को लेकर उत्साह समझ में आता है लेकिन भारतीय प्लेइंग में जगह आसानी से नहीं मिलती।

'वैभव सूर्यवंशी भले ही टैलेंटेड हो लेकिन...',

कार्तिक ने क्रिकबज पर कहा, ''संजू सैमसन एक बार फिर नाकाम रहे। अब लगातार तीन पारियों में नाकामी का मतलब है कि वैभव सूर्यवंशी को शामिल करने लिए और जोरदार मांग होगी। हालांकि, मैं फिर भी कहूंगा कि संजू सैमसन को मौका दें। वह टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। वह अभी प्रेशर में हैं। मुझे मालूम है कि पूरी क्रिकेट जगत यही कहेगा, 'वैभव सूर्यवंशी कब टीम में आएगा?' यह समझ में आता है लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है कि संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को सपोर्ट करेगा। उन्होंने कुछ महीने पहले प्रेशर में वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, इसलिए हमें उसे सपोर्ट करना होगा। वैभव को इस इलेवन में खेलने का हक हासिल करने की जरूरत है, भले ही वह बहुत टैलेंटेड है। और मुझे कोई शक नहीं है कि सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा करेगा।''

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बारिश की भेंट चढ़ा पहला टी20 मैच

भारत बनाम इंग्लैंड पहला टी20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। इंग्लैंड की पारी ही शुरू नहीं हो सकी। अभिषेक शर्मा (59) और कप्तान श्रेयस अय्यर (68) के अर्धशतकों की मदद से भारत ने 189/7 का स्कोर खड़ा किया था। टी20 वर्ल्ड चैम्पियन टीम ने एक बार फिर संजू सैमसन का विकेट जल्दी गंवा दिया जो दूसरे ओवर में साकिब महूमूद की गेंद पर प्वाइंट में टॉम बेंटोन को कैच दे बैठे। ईशान किशन इसी ओवर में अभिषेक के साथ हुई गलतफहमी के कारण रन आउट हो गए जब स्कोर बोर्ड पर सिर्फ छह रन टंगे थे। आयरलैंड से 0-2 से सीरीज हारकर आई भारतीय टीम उसी कहानी को दोहराती दिखी लेकिन अभिषेक ने टीम को दबाव से निकाला। अभिषेक और अय्यर ने तीसरे विकेट के लिए अभिषेक 82 रन की साझेदारी की। पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को मैनचेस्टर में होगा।

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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