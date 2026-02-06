वैभव सूर्यवंशी ने U19 विश्व कप फाइनल में लगाया सबसे तेज शतक, राज बावा का रिकॉर्ड टूटा
विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 विश्व कप फाइनल में शतक लगाया है। उन्होंने 55 गेंद में 100 रन पूरे किए। वैभव 80 गेंद में 175 रन बनाकर पवेलियन लौटे।
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 विश्व कप फाइनल में दमदार शतक जड़ा है। वैभव सूर्यवंशी ने काफी सूझबूझ भरी पारी खेली और बिना रिस्क लिए लंबे-लंबे शॉट लगाए हैं। वैभव ने 55 गेंद में अपने 100 रन पूरे किए। वैभव ने अपनी पारी के दौरान अब तक 16 बाउंड्री लगाई है। इस दौरान उन्होंने 8 छक्के और 8 चौके लगाए हैं। वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। वैभव ने राज बावा का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2022 में युगांडा के खिलाफ 69 गेंद में शतक लगाया था। वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 विश्व कप मैच में 60 से कम गेंदों के अंदर शतक लगाने वाले पहले भारतीय बैटर भी बने।
भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए खराब शुरुआत की। टीम के सलामी बल्लेबाज आरोन जॉर्ज 11 गेंद में 9 रन ही बना सके। इसके बाद भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी के बीच दूसरे विकेट के लिए 90 गेंद में 142 रन की साझेदारी हुई। आयुष 51 गेंद में 53 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने अपनी पारी में सात चौके और दो छक्के लगाए। भारत के दोनों विकेट एलेक्स ग्रीन ने लिए हैं। अंडर-19 विश्व कप में इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को और भारत ने अफगानिस्तान को हराया।
भारतीय टीम के धाकड़ बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंद में ताबड़तोड़ 175 रन बनाए। वैभव ने शतक लगाने के बाद 25 गेंदों में 75 रन ठोके। भारत के विस्फोटक बल्लेबाज ने अपनी इस दमदार पारी के दौरान 15 छक्के और इतने ही चौके लगाए। मैनी ने वैभव की मैराथन पारी का अंत किया। भारतीय टीम खबर लिखे जाने तक वैभव सूर्यवंशी के शतक और कप्तान आयुष म्हात्रे की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 300 से ऊपर का लक्ष्य देख रही है।
वैभव सूर्यवंशी ने अब यूथ ODI (युवा वनडे) में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है, उन्होंने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। दिसंबर में वैभव ने यूएई के खिलाफ अंडर-19 के खिलाफ दुबई में 14 छक्के लगाए थे लेकिन अब उन्होंने फाइनल में अपनी पारी के दौरान 15 छक्के लगाकर इस रिकॉर्ड को बेहतर कर लिया है।
