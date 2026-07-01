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IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशी का तीसरी बार टूटा दिल, कप्तान अय्यर और कोच गंभीर ने फिर चौंकाया

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहले टी20 मैच में डेब्यू का मौका नहीं मिला। भारत ने चेस्टर-ले-स्ट्रीट में टॉस जीतकर बैटिंग चुनी।

IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशी का तीसरी बार टूटा दिल, कप्तान अय्यर और कोच गंभीर ने फिर चौंकाया

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बार फिर चौंकाया है। युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का तीसरी बार दिल टूटा है। टीम मैनेजमेंट ने उन्हें लगातार तीसरे मैच में डेब्यू का मौका नहीं दिया। भारत ने बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में भी बेंच पर बिठाए रखने को फैसला किया। यह मैच चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जा रहा है, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। 15 वर्षीय सूर्यवंशी को आयरलैंड दौरे पर दो मैचों की टी20 सीरीज में भी खेलने का मौका नहीं मिला था। आयरलैंड में भारत का 0-2 से सूपड़ा साफ हुआ।

सूर्यवंशी के लिए इस जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा

सूर्ववंशी को भले ही पहले टी20 में मौका नहीं मिला लेकिन उनके इंग्लैंड में इंटरनेशनल डेब्यू करने की उम्मीद है। भारत को यहां पांच टी20 मुकाबले खेलने हैं। दरअसल, सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी को तोड़ना होगा, जिसके लिए मैनेजमेंट अभी तैयार नजर नहीं आ रहा। फिलहाल, टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाले खिलाड़ियों का सपोर्ट किया जा रहा। कप्तान अय्यर ने पहले टी20 से पूर्व कहा था, ''टीम में सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसा नहीं है कि एक ही खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है।'' उन्होंने कहा, ''हमें मौके और सुरक्षा दोनों देने होंगे ताकि हर खिलाड़ी में आत्मविश्वास बना रहे। पिछला वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों को पता है कि टी20 कैसे खेलता जाता है। वे लगातार इस प्रारूप में भारत के स्तंभ रहे हैं और उनका समर्थन करना जरूरी है।''

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'यह बतौर कप्तान मेरी दूसरी सीरीज है'

वहीं, अय्यर ने रिवरसाइड ग्राउंड में टॉस जीतने के बाद कहा, ''हम पहले बैटिंग करेंगे। आयरलैंड सीरीज अब अतीत की बात है। यह एक नई सीरीज है और पांच मैच खेलने हैं। यह हमारे लिए एक शानदार मौका है। यह बतौर कप्तान मेरी दूसरी सीरीज है। हम काफी उत्हाहित हैं।'' इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा, ''हम पहले बॉलिंग ही करना चाहते थे। टॉस से खुश हूं। पिच अच्छी लग रही है।'' इंग्लैंड को हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-2 से हार मिली। ब्रूक ने टेस्ट से टी20 में जाने के मूड पर कहा, ''मूड वाकई बहुत अच्छा है। हम इस सीरीज का इंतजार कर रहे थे। भारत एक बहुत मजबूत टीम। यह क्रिकेट का हिस्सा है। आपको जितनी जल्दी हो सके अगली सीरीज के लिए तैयार होना होता है।''

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 के लिए भारत की प्लेइंग XI: भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

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लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
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