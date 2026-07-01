'वैभव सूर्यवंशी अकेले दम पर ऐसा कर सकता है', पूर्व सिलेक्टर ने की कड़े फैसले लेने की मांग
पूर्व सिलेक्टर सरनदीप सिंह ने भारतीय टीम मैनेजमेंट से कड़े फैसले लेने की मांग की है। उनकी नजर में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखना ठीक नहीं।
भारत के पूर्व सिलेक्टर सरनदीप सिंह चाहते हैं कि डरहम में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी भारतीय प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनें। 15 वर्षीय सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ उस सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला था जिसे विश्व चैंपियन भारत 0-2 से हार गया था। अगर वह बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं तो वह भारत के लिए खेलने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन जाएंगे।
'कभी-कभी ऐसा करना पड़ता है'
सरनदीन ने दिल्ली में डीपीएल नीलामी के दौरान कहा, ''उन्हें (आयरलैंड के खिलाफ) खेलना चाहिए था। टीम प्रबंधन को यह देखना होगा कि उन्हें प्लेइंग इलेवन में कैसे शामिल किया जाए। कभी-कभी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जाए और उसे मौका मिल सकता है।'' उन्होंने कहा, ''अगर आप भविष्य के लिए टीम बना रहे हैं तो रोटेशन नीति अपनानी होगी। तब आपको कुछ खिलाड़ियों को बाहर बैठाना होगा और उसे मौका देना होगा।'' सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म दिखाया था और उसके बाद श्रीलंका में त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में भारत ए के लिए मेजबान टीम के खिलाफ 29 गेंद में 94 रन की मैच जिताने वाली पारी खेली थी।
'वह अकेले दम पर जिता सकता है'
सरनदीप को उम्मीद है कि सूर्यवंशी शीर्ष स्तर पर भी फॉर्म बरकरार रखेंगे। इस पूर्व भारतीय स्पिनर ने कहा, ''यह उसे परखने का समय है। उसे बाहर नहीं रखें। अगर मौका मिले तो उसे प्लेइंग इलेवन में खिलाएं। जिस फॉर्म में वह अभी है, यह सही समय है कि उसे जल्द से जल्द खिलाना शुरू किया जाए। जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रहा है, वह अकेले दम पर मैच जिता सकता है।'' सरनदीप का मानना है कि सूर्यवंशी आगे चलकर सभी प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ''वह बहुत युवा है। वह लाल गेंद का कौशल भी सीख सकता है। वह रणजी ट्रॉफी में बिहार के लिए भी खेल रहा है। उसमें तीनों प्रारूप में खेलने की प्रतिभा है।''
क्या टीम मैनेजमेंट इसपर अडिग रहेगा?
भारत के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने हाल ही में कहा कि सूर्यवंशी को भी किसी अन्य क्रिकेटर की तरह इलेवन में जगह पाने के लिए 'प्रक्रिया से गुजरना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा'। साथ ही उन्होंने यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई कि यह आक्रामक खिलाड़ी कड़ी मेहनत के लिए तैयार दिखता है। लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या टीम मैनेजमेंट इस बात पर अडिग रहेगा कि सूर्यवंशी को प्रक्रिया का पालन करना चाहिए जबकि इस विस्फोटक बल्लेबाज को टीम में शामिल करने की मांग तेज हो रही है। डोएशे ने माना कि पिछले हफ्ते आयरलैंड से मिली 0-2 की हार के बाद टीम में निराशा है और यह बड़े बदलावों का कारण बन सकता है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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