U-19 वर्ल्ड कप में भारत 6वीं बार बना चैंपियन, जानिए किसने जीता प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड?
जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में शुक्रवार (6 फरवरी) को भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसे दिया गया, जानिए।
जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में शुक्रवार (6 फरवरी) को भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम ने 6वीं बार अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीता है। फाइनल मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी की वजह से 411 रनों का विशाल लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 311 रनों पर ऑलआउट हो गई।
भारतीय टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 175 रनों का पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी में चौकों और छक्कों की बारिश की। वैभव ने इस मैच में बाउंड्रीज में डील किया और अपने 175 रनों के कुल स्कोर में से सिर्फ 25 रन दौड़कर बनाए और 150 रनों चौकों छक्कों से बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में 15 चौके और 15 छक्के जड़े। वे अंडर-19 विश्व कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले और सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी की इस शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैंच का खिताब मिला।
इतना ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी के लिए फाइनल का दिन इसलिए भी खास बन गया, क्योंकि उन्हें पूरे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी दिया गया। वैभव सूर्यवंशी ने इस अंडर-19 वर्ल्ड कप में 7 पारियां खेलीं, जिसमें 169 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट के साथ 439 रन बनाए। वे इस टूर्नामेंट में इस सीजन सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरी नंबर पर रहे। वैभव सूर्यवंशी इस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड के साथ भारत के लिए अंडर-19 विश्व कप में यह खिताब जीतने वाले 6वें खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी से पहले भारत के लिए यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, शिखर धवन और युवराज ने यह उपलब्धि अपने नाम हासिल की है।
वैभव सूर्यवंशी की फाइनल में शानदार बल्लेबाजी के कारण ही भारत टीम ने खिताबी मुकाबले में 100 रनों की विशाल जीत दर्ज की। वैभव ने फाइनल मुकाबले में 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर रिकॉर्ड बुक पलटकर रख दी है। उन्होंने कई रिकॉर्ड्स एक साथ तोड़ दिए हैं।
