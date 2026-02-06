25 पारियों में 110 छक्के, वैभव सूर्यवंशी ने बना दिया ऐसा विश्व रिकॉर्ड जिसे तोड़ना लगभग असंभव
भारत और इंग्लैंड की बीच जिम्बाब्वे में खेले जा रहे फाइनल मुकाबले में वैभव सू्र्यवंशी ने ऐतिहासिक पारी खेलकर कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। उन्होंने इस मैच में शानदार 175 रनों की पारी सिर्फ 80 गेंदों में ताबड़तोड़ अंदाज में खेली। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इस पारी के दौरान 15 गगनचुंबी छक्के लगाए। उन्होंने 15 चौके भी जड़े और गेंदबाजों को सीधे बाउंड्री में डील किया।
वैभव सूर्यवंशी ने आज की पारी के इन 15 छक्कों के साथ विश्व क्रिकेट में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसे कोई भी बल्लेबाज तोड़ने का सोच भी नहीं सकता। वैभव सूर्यवंशी ने यूथ ओडीआई क्रिकेट में मात्र 25 पारियों में 110 छक्के लगा दिए हैं और विश्व क्रिकेट में एक नए कीर्तिमान की तरफ बढ़ गए हैं। इतनी कम पारियों में इतने अधिक छक्के वैभव की सिक्स हिटिंग एबिलिटी को दर्शाते हैं। पिछली 25 पारियों में वैभव सूर्यवंशी यूथ क्रिकेट में किस तरह हावी रहे हैं उनकी आंकड़ों को देखकर पता लगाया जा सकता है।
यूथ ओडीआई में वैभव सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 25 पारियों में 110 छक्के लगा दिए हैं और दूसरे स्थान पर मौजूद बांग्लादेशी क्रिकेटर से कोसों आगे हैं। दूसरे स्थान पर मौजूद बांग्लादेश के जावाद अबरार ने 33 पारियों में 55 छक्के जड़े हैं, वहीं वैभव ने 8 पारियां कम खेलते हुए अबरार से डबल छक्के जड़ दिए हैं।
बिहार में जन्में वैभव सूर्यवंशी ने बहुत कम उम्र में ही कई कीर्तिमान स्थापित कर लिए हैं। वे आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में शुमार हैं। उन्होंने यूथ वनडे क्रिकेट में अपना शानदार प्रदर्शन किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उनका जलवा देखने को मिला था। वैभव सूर्यवंशी मैदान पर सिर्फ अपनी ही उम्र के गेंदबाजों को नहीं, बल्कि बड़ी उम्र के गेंदबाजों को भी धराशायी कर देते हैं, जिसका प्रमाण उन्होंने आईपीएल मैच में गुजरात जायंट्स के खिलाफ दिया था।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।