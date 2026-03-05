अक्षर पटेल के इस एफर्ट ने मोड़ा सेमीफाइनल का रुख, वीडियो देख दांतों तले दबा लेंगे उंगली आप!
अक्षर पटेल ने भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल में गजब का एफर्ट दिखाया, जो चर्चा का विषय बना गया है। उनके प्रयास से जैकब बेथेल और विल वैक्स की साझेदारी टूटी और मैच का रुख भारत की ओर मुड़ गया।
भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में एंट्री कर ली है। भारत ने गुरुवार को टूर्नामेंट के रोमांचक सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से मात दी। भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 253/7 का ऐतिहासिक स्कोर बनाया। जवाब में इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट पर 246 रन बनाए। एक समय मैच भारत के हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा था लेकिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने फील्डिंग में गजब का एफर्ट दिखाया और सेमीफाइनल रुख मोड़ दिया। उनके प्रयास से जैकेब बेथेल और और विल जैक्स की अहम साझेदारी टूटी और भारत वापसी करने में कामयाब रहा। बेथेल ने 48 गेंदों में 8 चौकों और साथ छक्कों की मदद से 105 रनों की पारी खेली। जैक्स ने 20 गेंदों में 35 रन बनाए, जिसमें चार चौके और दो छक्के हैं। इंग्लैंड ने चार विकेट 95 पर गंवा दिए थे मगर जैक्स और बेथेल ने पांचवें विकेट के लिए 77 रन जोड़कर भारत की सांसें अटका दीं।
अर्शदीप सिंह द्वारा डाले गए 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर विल जैक्स ने हवाई फायर का प्रयास किया। ऐसे में डीप प्वाइंट पर अक्षर ने बाईं तरफ लंबी दौड़ लगाई और गेंद के नीचे पहुंच गए। उन्होंने बाउंड्री पर गेंद को पकड़ लिया लेकिन संतुलन बिगड़ गया। हालांकि, अक्षर ने गेंद को बाउंड्री के बाहर नहीं जाने दिया। उन्होंने गिरने से पहले गेंद को उछाला, जिसके बाद शिमव दुबे ने कैच कंप्लीट कर लिया। वीडियो देख आप दांतों तले दबा लेंगे उंगली। कैच भले ही दुबे के खाते में लिखा गया मगर अक्षर के एफर्ट की खूब सराहना हो रही है। मैच के दौरान आमतौर पर शांत रहने वाले हेड कोच गौतम गंभीर भी कैच कंप्लीट होने के बाद खड़े होकर ताली बजाते हुए नजर आए। वहीं, एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, ''अक्षर ने सेमीफाइनल को अपनी पर्सनल कैचिंग मास्टरक्लास से बदल दिया।'' बता दें कि अक्षर ने मैच में कप्तान हैरी ब्रूक (7) का शानदार कैच लपका था।
देखें वीडियो…
