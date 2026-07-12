इंग्लैंड में आखिरी मैच तक लड़ते रहे भारत के श्रेयस अय्यर सहित 4 खिलाड़ी, हार से भी नहीं टूटा मनोबल

इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में भले ही भारत को 0-4 से करारी शिकस्त मिली हो लेकिन पूरे सीरीज में श्रेयस अय्यर, अभिषेक, अर्शदीप और किशन जूझते रहे और इंग्लैंड को टक्कर देते रहे।

भारतीय टी20 टीम को आयरलैंड के बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी हार मिली है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में फैंस को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी लेकिन उनके कप्तानी का करियर शुरू होने से पहले ही सवालों के घेरे में आ गया है। उनकी कप्तानी में टीम ने लगातार 6 मुकाबले गंवाए हैं। शनिवार को सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत को 56 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के दौरान भारतीय टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग बेहद खराब रही। आखिरी मुकाबले में टीम ने कई कैच गंवाए, जिसका फायदा इंग्लिश बल्लेबाजों को मिला। हालांकि पूरी सीरीज के दौरान कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे, जो टीम के लगातार हारने के बाद भी डटे रहे और अपने प्रदर्शन से टीम को मजबूती दी।

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर कप्तानी में भले ही फ्लॉप रहे हो लेकिन बल्लेबाजी में उन्होंने टीम का पूरा साथ दिया। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए और सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज रहे। उन्होंने दो अर्धशतक लगाए। हालांकि दूसरे छोर से उन्हें ज्यादा साथ नहीं मिला। श्रेयस अय्यर ने 5 मैचों में 218 रन बनाए। उनका औसत 54.50 रहा और स्ट्राइक रेट 157.97 था। अय्यर ने पहले मैच में 68 और फिर चौथे मैच में नाबाद 80 रन की पारी खेली थी। हालांकि उनकी कप्तानी में टीम ने चारों मुकाबले गंवाए।

अभिषेक शर्मा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा जिस आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, वैसा इंग्लैंड में कुछ ही पारियों में देखने को मिला। इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती दो पारियों में अच्छी बैटिंग करने के बाद उनके बल्ले से रन नहीं निकले और अंतिम तीन मैचों में 29 रन ही बना सके। हालांकि पहले मैच में उन्होंने अर्धशतक लगाया था और फिर दूसरे मैच में 43 रन की अहम पारी खेली थी। वह सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज रहे। अभिषेक ने 5 मैचों में 131 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक शामिल था। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन के साथ पारी की शुरुआत की, जोकि संघर्ष करते हुए दिखे।

अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने कई मैचों में टीम को शुरुआती ओवरों में सफलता दिलाई। हालांकि दूसरे छोर से उन्हें बेहतर सपोर्ट नहीं मिला। अर्शदीप ने 5 मैचों में 4 विकेट लिए। जबकि भारत-इंग्लैंड टी20 सीरीज में इंग्लैंड के तीन गेंदबाज सैम करन, जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने 7-7 विकेट चटकाए। उनके अलावा हर्षित ने तीन विकेट चटकाए थे। भारतीय टीम को इंग्लैंड दौरे पर अनुभवी गेंदबाजों की कमी खली। बुमराह को आराम दिया गया है, जबकि हार्दिक पूरी तरह फिट नहीं हैं।