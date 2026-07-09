ब्रिस्टल में आज कौन बनेगा अगला सचिन-द्रविड़ या रोहित, यहां 27 साल से नहीं हारा भारत
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टी20 आज ब्रिस्टल में खेला जाना है। यहां का रिकॉर्ड आपके होश उड़ा देगा। पिछले चार मैचों में यहां भारतीय बल्लेबाजों ने 4 शतक जड़े हैं। जिसमें सचिन तेंदुलकर के दो और रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का 1-1 है।
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज यानी गुरुवार, 9 जुलाई को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाना है। इस मैच में मेजबानों की नजरें सीरीज में अजेय बढ़त बनाने पर होगी। वहीं भारत पहली जीत की तलाश में होगा। ब्रिस्टल के रिकॉर्ड पर अगर नजर डालें तो श्रेयस अय्यर की टीम के लिए एक बड़ी खुशखरबी है। भारत इस मैदान पर आज तक कोई मैच नहीं हारा है। जी हां, टीम इंडिया ने यहां कुल 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 वनडे और 1 टी20 शामिल है। इन चारों मैचों में भारत ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। यहां भारतीय बल्लेबाजों द्वारा कुल 4 शतक जड़े गए हैं, साथ ही 99 रनों की यादगार पारी भी खेली गई है।
27 साल से ब्रिस्टल में कोई मैच नहीं हारा भारत
- ब्रिस्टल के इस मैदान पर भारत ने अपना पहला मैच 1999 वर्ल्ड कप के दौरान केनिया के खिलाफ खेला था। वनडे फॉर्मेट में हुए उस मुकाबले में टीम इंडिया ने सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के शतकों के दम पर 94 रनों से जीत दर्ज की थी। सचिन ने 140 तो राहुल द्रविड़ ने 104 रनों की नाबाद पारी खेली थी।
- दूसरा मैच भी भारत ने वनडे फॉर्मेट में 2002 नेटवेस्ट सीरीज के दौरान श्रीलंका के खिलाफ खेला था। इस सीरीज का फाइनल तो हर किसी को याद होगा। सीरीज के दौरान भारत की जब श्रीलंका से भिड़ंत हुई थी तो टीम इंडिया 304 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रही थी। इस मैच में भी सचिन तेंदुलकर का जादू चला था, उन्होंने 113 रनों की पारी खेली थी। भारत यह मैच 63 रनों से जीता था।
- तीसरा मैच भारत ने 2007 इंग्लैंड दौरे पर खेला था। यह भी वनडे मुकाबला था। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मेजबानों के सामने 329 रनों का टारगेट रखा था। जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 99 रनों की यादगार पारी खेली थी। वह शतक से 1 रन पहले फ्लिंटॉफ का शिकार बने थे। राहुल द्रविड़ ने इस मैच में नाबाद 92 रन बनाए थे। भारत को 9 रनों से करीबी जीत मिली थी।
- चौथा और आखिरी मैच भारत ने 2018 इंग्लैंड दौरे पर खेला था। यह इस मैदान पर भारत द्वारा खेला गया एकमात्र टी20 मैच है। इस बार रोहित शर्मा यहां शतक जड़ने में कामयाब रहे थे। इंग्लैंड ने भारत के सामने 199 रनों का टारगेट रखा था, जिसे टीम इंडिया ने 18.4 ओवर में रोहित शर्मा के नाबाद शतक के दम पर 7 विकेट रहते आसानी से हासिल कर लिया था।
भारत ने यहां खेले तीनों वनडे पहले बैटिंग करते हुए जीते थे, जिसमें सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के शतकों का अहम योगदान था। वहीं एकमात्र टी20 मैच टीम इंडिया ने चेज करते हुए जीता था। इस मैच में रोहित द हिटमैन शर्मा ने शतक जड़ा था।
अब देखना होगा कि आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच में कौन भारत का अगला सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ या रोहित शर्मा बनता है, जो इस मैदान पर शतक लगाएगा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें