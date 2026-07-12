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भारतीय टी-20 क्रिकेट का सबसे काला दौर, 17 साल पहले भी नहीं हुई थी इतनी बुरी गत, जितनी अब अय्यर की कप्तानी में हो गई

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टी-20 मैच में भी भारत को शिकस्त मिली। 56 रनों से मुकाबला हारने के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज 4-0 से गंवा दी। इतिहास में पहली बार हुआ है जब भारत ने किसी टी-20 सीरीज या टूर्नामेंट में 4 मैचों में हार झेली है। यह कलंक अय्यर की कप्तानी में लगा है।

भारतीय टी-20 क्रिकेट का सबसे काला दौर, 17 साल पहले भी नहीं हुई थी इतनी बुरी गत, जितनी अब अय्यर की कप्तानी में हो गई

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी-20 मैचों की अंतरराष्ट्रीय शृंखला के पांचवें और आखिरी मैच में मिली हार के साथ अय्यर आर्मी ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया इससे पहले इतिहास में कभी इतनी बुरी तरीके से किसी भी सीरीज या टूर्नामेंट में नहीं हारी थी। भारत अपने टी-20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार 3 या उससे अधिक मैचों की सीरीज या टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं जीत सका है। साथ ही टीम इंडिया ने अब किसी भी सीरीज या टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा हार का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। भारत इससे पहले कभी भी किसी टी-20 सीरीज या टूर्नामेंट में चार मैच नहीं हारा था। यह टीम इंडिया के लिए शर्मनाक है और ऐसा कलंक श्रेयस अय्यर की कप्तानी में लगा है।

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किसी भी टूर्नामेंट या सीरीज में सबसे ज्यादा मैच हारने का रिकॉर्ड भारत ने इस सीरीज में बनाया है। पांच मैचों की सीरीज में चार मैच हार गया है। एक मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था। इससे पहले टीम इंडिया ने किसी सीरीज या टूर्नामेंट में अधिक से अधिक तीन हार प्राप्त की थी। भारत पहली बार साल 2009 के टी-20 विश्व कप में जो इंग्लैंड में खेला गया था 3 मैच हारा था। तब महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के कप्तान थे। इसके बाद भारत को साल 2010 के टी-20 विश्व कप में भी जो वेस्टइंडीज में खेला गया था, 3 मैचों में हार मिली थी। साल 2023 में वेस्टइंडीज में टीम इंडिया 3 मैच एक सीरीज में हारकर आई थी। आंकड़ों से साफ है कि 2009-10 में जब भारत की टीम काफी कमजोर नजर आती थी, तब भी इतनी बुरी गत से नहीं हारी थी जैसा इंग्लैंड ने 2026 में सूपड़ा साफ किया है।

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एक T20I सीरीज/टूर्नामेंट में भारत की सबसे ज्यादा हार

इंग्लैंड 2026 में 4

WT20 2009 (इंग्लैंड) में 3

WT20 2010 (वेस्ट इंडीज़) में 3

वेस्ट इंडीज 2023 में 3

मैच की बात करें तो भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 257 रन बना दिए और 258 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 201 रन ही बना सकी और मुकाबले को 56 रनों से हार गई।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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